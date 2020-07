Jako aktivní fotbalista hrával například za Duklu Praha, Blšany nebo Bohemians. V zahraničí oblékal dres Düsseldorfu nebo Regensburgu. Za reprezentaci Československa odehrál jedenáct zápasů a vstřelil dva góly. To vše na pozici obránce.

V trenérské kariéře prošel kluby jako Slavia, Teplice, Plzeň, Liberec, Jihlava, Příbram, Sparta nebo v současnosti Jablonec.

Během svého působení v roli kouče se „proslavil“ také svými nezapomenutelnými výroky, kterými jednak popsal situace pravým jménem, ale zároveň dokázal pobavit nejen novináře, ale také fanoušky.

Když vedl pražskou Slavii, ukázal, že se orientuje nejen ve fotbale. „Já vám řeknu jednu věc, která byla v nějakým filmu: Jsem malej, ale šikovnej! To vám garantuju.“ Autor tohoto textu s tímto tvrzením jednoznačně souhlasí.

Ovšem v prostorové orientaci v Edenu už to bylo horší. „Cíle si nedávám, ty patří do Závodu míru. Jsem ve Slavii čtrnáct dní a ještě ani nevím, kde je hlavní vchod.“

V době, kdy trénoval konkurenční Spartu, zabrouzdal i do tanečního spektra. „O poločase v kabině to rozhodně nebyl žádný valčík.“ Tak zhodnotil úvodní půli utkání Sparta - Brno (3:2).

Musel také řešit spory s jedním novinářem. „Když půjdeme ven a vezmete si balon, tak třikrát nedáte žongl. Třikrát ho neudržíte ve vzduchu a vy mě budete urážet?“ Takto reagoval na redaktora, který si dovolil hodnotit trenérovy metody.

„Ty už o mně žádné lži psát nebudeš! Ty si na mě dej pozor!“ To byl další střet se zástupcem medií.

„Mně je například jasný, že si novináři před tiskovkou říkají: Tak. A teď mu dáme tuhle otázku a on už vypění.“ Také žurnalisté se musí připravit na rozhovory s trenéry.

Petr Rada má za sebou rovněž štaci u národního týmu. „Celej národ si přál, ať hrajeme na dva útočníky, tak jsme tak hráli. Bod beru.“ Takto se ohlédl za remízou 0:0 ve Slovinsku.

„Jsou i soupeři, kteří jsou lepší než vy. My nebyli horší, ale neměli jsme trochu štěstí.“ Toliko reminiscence na kvalifikaci o postup na MS 2010.

Zkušený stratég si všiml, že mezi Čechy není tolik optimistů. „My furt jsme negativní celej národ, ty vole. My se blbě vysereme a řekneme: Jak to, žes to nevysral rovně?“

Radovi rovněž vadí, že chybí jakákoliv úcta k trenérům. Pozastavil se také nad rádoby fanoušky Jablonce. „Jestli někdo říká Rada ven, stačí, aby přišel dolů a sedl si na lavičku. Já si vezmu tašku a půjdu,“ řekl zvýšením hlasem před rokem po utkání se Slováckem.

„Mě to nebaví. Jestli dneska můžeme hrát 200 minut, tak je to špatně. V současné době hráči nic nevydrží a jen leží. Pak jde za lajnu, ošetří ho a jde tam zpátky. Takhle se dřív fotbal nehrál,“ litoval jednašedesátiletý kouč, když porovná současný fotbal s tím, jak se hrálo v minulosti.

Jablonecký lodivod by se mohl uchytit i jinde než jen ve fotbale. „Radši bych si zahrál ve Slunečné nebo v Ulici, kde probíhá všechno v klidu,“ reagoval vtipně na nahuštěný a na nervovou soustavu hodně náročný program v závěru letošní sezony.

Petr Rada jako trenér Teplic měl rozepři s tehdejším koučem Mladé Boleslavi Zdeňkem Ščasným po utkání Mladá Boleslav – Teplice 1:1. Zde je celý přepis jejich rozhovoru:

Rada: „To se nedělá, Zdendo…Tohleto nemám rád..“

Ščasný: „Jestli to nemáš rád, já ti říkám, že to nebylo na tebe! Ti to vysvětluju jasně.“

Rada: „Já to jenom říkám. Že jsem hrál za Duklu…Chovej se slušně vůči mně. Já se k tobě chovám slušně. Já už jsem z tohohle vyrostl, co ty si na mě můžeš dovolovat. Ty si na mě nemůžeš dovolovat nic!“

Ščasný: „Já si nedovoluju, já si…“

Rada: „No tak! Tak se chovej slušně.“

Ščasný: „Ty na mě nepovykuj, já si budu stěžovat…“

Rada: „Buď rád, buď rád, že žiješ, ty vole. Ty ubrečenej! Vole!“

Ščasný: „Běž si stěžovat na Strahov, vole.“

Rada: „Ty…Tebe mám rád, vole, jako vosinu v prdeli, to ti můžu říct.“

Ščasný: „To já vím, proto sis na mě stěžoval, vole.“

Rada: „Já? Na tebe? To ty lžeš vod začátku života, vole.“

Ščasný: „…ty jsi mi pak volal, kamaráde, vole, že…“

Rada: „To jsem udělal jednu největší chybu v životě, vole! Ty jsi chtěl, aby šel fotbal dopředu? Pět let jsi ho držel, ty vole! Ty víš jak! Ve Viktorce, ty to víš!“

Ščasný: „…bych chtěl vidět těch obálek…“

Rada: „To víš, v Panathinaikosu, vole, tam si vyskakuj. Nehlaš se, že jsi hrál v Dukle někdy, vole. To vůbec nikde neříkej! Ale vůči mně se chovej slušně. Já se vůči tobě chovám.“

Ščasný: „Já jsem se choval. Já jsem ti to řekl, když to bereš, tak je to tečka.“

Rada: „No, neberu! Když mi nadáváš do ču…lampasáckejch, a já jsem tady, tak co?!“

To nejlepší na konec: „Víte, kdo já jsem? Víte, kdo já jsem? Já jsem Petr Rada!“