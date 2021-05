Rodák z Hradce Králové věří, že tým ze Střelnice stříbrnou pozici udrží. „Sparta má sice o jeden zápas méně, ale má relativně těžší los. Věřím, že to už urveme,“ má jasno Zelený.

Jardo, naposledy jste doma porazili 3:1 Olomouc. Přitom hosté vedli a vy hráli o deseti…

Je výborné, že jsme to dokázali otočit a vyhráli. Už v prvním poločase to z naší strany nebylo špatné. Překvapilo mě, že po změně stran působila Olomouc hodně bezradně. Soupeř měl početní výhodu, ale nemohl se do nás dostat. My jsme byli aktivnější a zaslouženě vyhráli. Tohle vítězství nás do posledních kol určitě posílí. Celkově jsme hráli dobře, hosté byli nebezpeční pouze v prvním poločase.

Potěšili jste diváky, kteří se po hodně dlouhé době mohli v omezeném počtu vrátit na stadion. Vnímali jste to?

Myslím si, že bylo znát, že na fotbale dlouho nebyli. I přes nepříznivý průběh jsem při každém náznaku cítil, že tam jsou.

Není kam utíkat, držíte druhé místo a jistě by bylo zklamání, kdybyste ho neudrželi ani po posledním kole, viďte?

Dá se říct, že to máme ve své moci. Sparta má ještě dohrávku s Plzní. Pokud by všechno vyhrála, bude mít stejně bodů a lepší bilanci. Myslím si, že má těžší los, než my. Krom Plzně jí čeká Baník a Mladá Boleslav. Nechci někoho shazovat, ale ten náš los je příznivější. Samozřejmě chceme druhé místo udržet, je to hodně blízko.

Už v pátek vás čekají Teplice, které hrají o záchranu. Jste papírovým favoritem, ale rozhodně vás nečeká nic lehkého, co?

Souhlasím. O záchranu stále bojuje i Příbram, tohle kolo už může leccos naznačit. Teplice budou bojovat o všechno a půjdou do toho naplno. Očekávám z jejich strany boj, viděli jsme jejich zápasy. Naše hřiště navíc stále není optimální, nebude to asi fotbalově krásné, spíše to vidím na bojovou partii.

V čem tkví kouzlo Jablonce? Týmy jako Sparta, Plzeň, nebo Baník se vám koukají na záda.

Je to zajímavé, nedávno jsem nad tím přemýšlel. Často se tady mění kádr, pan Pelta ale umí najít vhodné hráče a dobře to doplnit. Mám pocit, že týmy okolo nás ztrácejí tam, kde se to nečeká. My jsme na druhou stranu otočili už ztracené zápasy. To, že jsme nahoře, není náhoda. Není to poprvé. Asi je na Jabloncem nějaká vítězná aura (smích).

Jste stále hráčem Slavie, která získala titul. Takže vám bude připsán ve statistikách?

Tohle vůbec neřeším. Pokud tam napsaný nebude, vůbec to nevadí. Tuhle sezonu jsem tam neodehrál ani minutu. V loňské sezoně jsem tam půl roku odehrál, teď jsem ničím nepřispěl.

Hostování v Jablonci vám zatím vychází na jedničku. Pravidelně hrajete, navíc se vám daří týmově.

Máte pravdu. Jsem moc rád, že můžu hrát a myslím si, že se nám daří nad očekávání. Bylo by super, kdyby se nám to povedlo dotáhnout do konce.

Co s vámi bude po sezoně?

Tak to vůbec nevím, zatím to neřeším. V tuhle chvíli se soustředím na to, abychom s Jabloncem uhráli to druhé místo. Pak se uvidí.

Když se ohlédnete, jaké to bylo ve Slavii? Asi jste čekal větší vytíženost.

Každý chce hrát co nejvíc, já nejsem výjimkou. Představoval jsem si, že tam zanechám větší stopu. Na druhou stranu jsem ve Slavii zažil neskutečné věci. Uvidíme, třeba se tam v budoucnu ještě vrátím. Každopádně mám opravdu příjemné vzpomínky.

Jaké sny a cíle máte v další fotbalové kariéře?

Asi každý sní o tom, vyrazit někam ven a zahrát si někde v zahraničí. Mám to stejně a bylo by to super. Otázka je, jak do toho zasáhne koronavirová doba.