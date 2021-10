V lednu Grigarovi bude 39 let a už teď je nejstarším gólmanem, který kdy za Teplice chytal v soutěžním duelu. Díky comebacku Jana Rezka ale není nejstarším mužem v kabině „žlutomodrých“, Rezek je o devět měsíců starší. „Když se nám zranili oba dva útočníci, tak pro mě osobně byl Honza Rezek jasnou volbou. Ligu nehrál jen půl roku, nic nemohl ze svého umění ztratit. On je chytrý hráč, pomohl nám. A taky je nejšedivější v kabině, tak na něj teď padá nejvíc narážek ohledně stáří,“ usmívá se Grigar.

Svůj věk si nepřipouští, koneckonců u brankářů se roky počítají jinak. „Tak občas slyším, že jsem starý a pořád držím. Já se cítím duchem mladý. Ono vše záleží na zdraví. Když drží, tak se dá hrát dlouho. Třeba u Pavla Verbíře tomu tak bylo, proto dlouho vydržel. Já už jsem nějaká vážnější zranění měl a říkám si, že kdybych si teď třeba utrhl koleno, tak bych asi kariéru už ukončil. Ale na to nemyslím. Chci zase naskočit do ligy a chytat.“

Jak se Tomáš Grigar v pokročilém věku udržuje ve formě? Musí si nějak hlídat jídelníček a víc dbát na své tělo? „V pětadvaceti jsem mohl jít cokoliv. Teď už je to jinak. Třeba o repre pauze, když jsem jel na Moravu, tak po knedlíkách se zelím jsem to dva týdny dával dolů. Takže se musím hlídat. A rehabilitace? Už lezu na stůl, když něco cítím. Eda tam má takové zázračné zařízení, které tělo pomáhá. To je u mě také jiné, než bylo v mládí.“

Víte, že…

…v únoru by se Jan Rezek mohl stát vůbec nejstarším fotbalistou v historii mistrovských zápasů FK Teplice od roku založení, tedy od roku 1945? Doposud tento rekord drží Rudolf Krčil, který nastoupil v prvním roce klubu do mistrovského utkání tehdejší I. A třídy ve věku 39 let, 8 měsíců a 27 dni. V lize už „Réza“ nejstarším prvoligovým fotbalistou teplické historie je. Pokud si ligu ještě zachytá Tomáš Grigar, vyhoupne se za Rezka na druhou příčku, nahradí na ní Pavla Verbíře. Jestliže se Rezkovi nepovede v únoru Krčila sesadit, bude moct na trůn zaútočit „Grigi“ – to by ale musel nastoupit v lize (nebo druhé lize) i během pozdních podzimních kol příští sezony.

Naposledy se v lize Grigar objevil ve třetím ligovém kole ve Zlíně. Teplice prohrály 0:3 a v příštím duelu už byl v brance Jan Čtvrtečka. „Dostal jsem na začátku nového ročníku ve třech zápasech sedm gólů. Něco jsem pustil, něco chytil, tehdejší trenér se rozhodl pro změnu. Tak to je, vždycky to jako první odnese hlavně brankář a ostatní hráči hrají dál. Teď musím naplno trénovat, nic jiného mi nezbývá. Ale to víte, že bych rád chytal, nikoho nebaví sedět na lavičce.“

Teplice jsou na předposlední příčce, jejich herní projev šel v posledních zápasech nahoru. „Pár špatných startů do sezony jsem tady zažil. Třeba pod Lukášem Přerostem jsme byli v tabulce hodně dole. Věřím, že půjdeme nahoru. Je ale pravda, že v posledních letech se dole plácáme nějak často,“ ví Grigar.

V neděli od 16 hodin hostí Tepličtí na Stínadlech vedoucí Plzeň.