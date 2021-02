„Určitě je to apel na vládu, protože všichni máme děti a mně je jich líto. Všichni musí chodit pod rouškou. Nevidíte tam žádný úsměv nebo emoce. Ještě ke všemu nechodí do školy, nemohou sportovat a dělat prakticky vůbec nic,“ vysvětlil Hoftych nasazení tohoto šátku.

Jak byste shrnul vyhraný zápas v Plzni?

Věděli jsme, že nás čeká velmi těžké utkání s kvalitním soupeřem, který se v tabulce nachází tam, kde by být neměl. Má dobré mužstvo a určitě by měl hrát ve vyšších patrech. Očekávali jsme, že plzeňští hráči budou víc držet míč na svých kopačkách a snažit se o jejich typickou hru. Proto šel do útoku Rondič, aby víc narušoval rozehrávku. Chtěli jsme, aby se Sadílek více věnoval Kalvachovi. Hráči plnili taktiku perfektně, ale soupeř tam měl jednu dvě možnosti, kdy mohl bát branku, ale nedal. Pak přišlo vyloučení Kaši.

A co druhý poločas?

Poslali jsme do hry Rabušice, abychom měli možnost hrát na dva útočníky. Vstřelili jsme gól Rondičem po akci Peška. V závěru přišla třešinka na dortu, kdy se Pešek trefil do opuštěné klece a vyhráli jsme 2:0.

Když jste do hry poslal Rabušice coby dalšího útočníka, byla to intuice nebo se tato varianta přímo nabízela vzhledem k průběhu utkání?

Ono se to nabízelo v okamžiku, kdy jsme šli do početní výhody. Od začátku jsme věděli, že tento zápas nebude pro Ramba, který by jen obíhal prostor. Byl to logický tah.

Ulevilo se vám, když Koscelník za zákrok na Limberského dostal jen žlutou kartu?

Oba zákroky, jak Kašův, tak Koscelníka jsme viděli z dálky a nebyli jsme schopni je vyhodnotit, jaký by mohl následovat trest. Když je k dispozici VAR, tak člověk nikdy neví, jak to dopadne. Jsme samozřejmě rádi, že Kašův zákrok byl posouzen na červenou kartu, zatímco Koscelníkův nikoliv. Myslím si, že to bylo rozhodnuté správně.

Jak to momentálně vypadá se Sadílkem, který musel na šití?

Je to statečný kluk, který se dá rychle do pořádku. Určitě jeho zranění nebylo tak vážné, jaké měl Houska.

Měnil jste hodně taktiku po vyloučení Kaši?

Stále to bylo o tom, že nechceme Plzni otevřít vrata, protože v tom je velmi silná. I při střídání vběhla na hřiště velká kvalita. Pořád jsme chtěli hrát z kompaktní obrany, ale byl tam důležitý příchod Rabušice. Udržel hodně balónů a vytvořil dost možností pro útok z druhé vlny. Jednoznačně jsme chtěli posílit útočnou fázi.

Jak jste spokojen s výkony stoperů?

Máme vyváženou dvojici. Odešel nám Taras Kačaraba a ještě Tijani šel na operaci. Na podzim jsme měli čtyři stopery. Trochu mě mrzelo, že se do hry více nedostával Matěj Chaluš, protože přeci jen je to kapitán jednadvacítky a po zranění mu chvíli trvalo, než se dostal do formy. Nemohli jsme jej moc nasazovat, protože na jeho postu byl přetlak. Proto jsem rád, že teď hraje a počíná si výborně. Jugas je zkušenost sama o sobě. Vepředu jim ještě pomáhají Karafiát s Pourzitidisem.

Váš šátek je velký apel na vládu, aby konečně povolila sportovat dětem?

Určitě je to apel, protože všichni máme děti a mně je jich líto. Všichni musí chodit pod rouškou. Nevidíte tam žádný úsměv nebo emoce. Ještě ke všemu nechodí do školy, nemohou sportovat a dělat prakticky vůbec nic. Děti jsou budoucnost a investice. My dneska na děti kašleme a necháme je, aby si šly vlastní cestou. Kompetentní lidi by se nad tím měli zamyslet.