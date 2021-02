„Vzhledem k tomu, že nikdo z hráčů na hřišti neumíral a neskomíral a navíc v těchto mrazech střídání kolikrát nepřinese oživení hry, tak jsme se rozhodli nestřídat. Navíc jsme měli pocit, že bychom si nějakými změnami moc nepomohli,“ vysvětlil liberecký lodivod.

Jak byste zhodnotil remízový zápas s Dynamem?

Budějovice mají velmi kvalitní tým, na jaře ještě neprohrály. Věděli jsme, že nás čeká těžké utkání, což se potvrdilo. Myslím si, že jsme měli po celý zápas více možností vstřelit branku. Nebylo nám ale přáno. Byl to hodně soubojový duel, ale viděli jsme hodně kvalitních akcí jak z naší strany, tak i od Budějovic. Chyběla tomu branka, ke které jsme měli blíž. Bohužel jsme nedokázali proměnit své náznaky, a proto střetnutí skončilo remízou.

Na čem musíte po zimních obměnách nejvíce pracovat?

Zrovna proti Dynamu nám chyběl Jhon Mosquera, který dokáže na hřišti udělat určitou nadstavbu. Na příští zápas už bude. Dále nám chybělo i trochu štěstí, ale bylo to i o tom, že soupeř velmi kvalitně bránil a včas nám zavíral prostory v šestnáctce. Kluci odmakali zápas naplno, stálo je to hodně sil. Udělali všechno pro vítězství, ale nakonec jen remizovali.

Po odchodu Júsufa dostává více příležitostí Imad Rondič. V jakém je momentálně rozpoložení?

Imad je tvrdohlavý hráč, kterému dost trvalo, než byl schopen přijmout některé naše výtky. Vadilo nám například to, že v některých akcích se choval někdy až moc sobecky. Nespolupracoval tak, jak jsme si přáli. Musím ho však pochválit, protože udělal velký pokrok za poslední dobu. Dneska je schopen hrát jak na hrotu, tak pod ním. Zároveň je to hráč, který umí zápas fyzicky odpracovat. Je to velmi rychlý a vytrvalostní běžec. Když se bude ještě lepšit, tak ho čeká dobrá budoucnost.

Nemáte strach o stav trávníku? Jak se na něm podepsala bitva s Dynamem?

Naši trávníkáři jsou famózní a umí si s ním pohrát. Před týdnem byste neřekli, že se zde může hrát ligový zápas. Na středu bude hřiště zase výborně nachystané. Vůbec se o něj nebojíme. Já jim tímto za celý mančaft děkuji.

Proč jste se rozhodl ponechat celý zápas základní jedenáctku?

Vzhledem k tomu, že nikdo z hráčů na hřišti neumíral a neskomíral a navíc v těchto mrazech střídání kolikrát nepřinese oživení hry, tak jsme se rozhodli nestřídat. Navíc jsme měli pocit, že bychom si nějakými změnami moc nepomohli. Nechali jsme hráče dohrát, protože stále jsme byli nebezpečnějším mužstvem než soupeř.