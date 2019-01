Lepší start v novém klubu si mohl přát jen stěží. Posila fotbalové Viktorie Plzeň ze Zlína, francouzský útočník Jean David Beauguel, přispěl v přípravném zápase proti Jiskře Ústí nad Orlicí k výhře dvěma góly.

„Jsem šťastný, ze se mně povedlo skórovat hned v prvním zápase. Je to důležité pro moji sebedůvěru, i když jsme hráli proti týmu ze třetí ligy,“ svěřil se Beauguel po zápase novinářům.

Jaké jsou vaše první dojmy v novém klubu?

Mám dobrý pocit ze svých nových spoluhráčů, které jsem poznával během prvního týdne. Jdu krok za krokem. Všichni víme, že soutěž začíná velmi brzy. Je nutné pokračovat v práci, abychom byli dobře připraveni na první soutěžní zápas jarní části sezony.

Jak těžké pro vás je sžít se na hřišti s novými spoluhráči?

Myslím, že to bylo dobré, během zápasu jsme spolu navzájem mluvili. Pro mě je důležité, abych navázal na to, co jsem dokázal ve Zlíně. Nechci podléhat tlaku, chtěl bych především hrát tak, jak umím. A potom bude všechno v pořádku.

Co pro vás znamená hrát za Viktorii?

Jsem šťastný, že mohu hrát za Viktorii Plzeň. Pro mě je čest tady hrát. Musím teď hlavně hodně pracovat, abych ukázal, co umím.

Viktoria dosud stavěla na hráčích z Čech a ze Slovenska. Teď jsou tu také fotbalisté z jiných zemí, mezi nimi i vy. Jak vás mužstvo přijalo? Vnímáte nějaký rozdíl?

Upřímně – přemýšlel jsem o tom i během dovolené, ale jsem mile překvapen. Spoluhráči nedělají žádné rozdíly. Bavíme se spolu úplně v pohodě. Kayamba dokonce mluví česky. I já se teď pokusím mluvit více česky, protože všichni spoluhráči mluví dobře anglicky. Měl jsem z toho velmi dobrý pocit, když jsem zkoušel mluvit například s Davidem Limberským nebo s Milanem Petrželou. Necítím tady žádné rozdíly, a to je dobře.

Další posila Joel Kayamba mluví stejně jako vy francouzsky. Je to v Plzni váš nejlepší kamarád?

Můj nejlepší kamarád? (směje se). Na to je příliš brzy, ale samozřejmě spolu mluvíme více. Když třeba nerozumím některým pokynům, jdu za ním a požádám ho o překlad nebo jdu za asistentem Dušanem Fitzelem.