V čem hledat příčiny?

Rusové mají kvalitní tým. Zase jsme měli pozměněnou sestavu, což nebylo ideální. Nejvíc mě mrzelo, že jsme si nechali dát gól i poté, co jsme snížili, navíc ne po vypracované akci, ale z rohu. To nás dodělalo. Ještě jsme se snažili výsledek zkorigovat, byly tam střely i nějaké pološance, ale pak nám dali z brejku na 1:5 a bylo hotovo.

Je to pro vás jeden z nejhorších zážitků v národním dresu?

To asi ne, v osmnáctkách jsem pár podobných kolotočů zažil, i když tohle vlastně asi úplný kolotoč nebyl. Soupeř se v prvním poločase třikrát trefil. Pořád jsme se ale snažili hrát, nemyslím si, že první půle s Ukrajinou byla o dost horší.



Má Česko natolik špatný kádr, aby od Ruska muselo dostat pět branek?

Měli bychom si uvědomit, že éra Nedvědů a Kollerů je pryč. Oni by v Lize národů hráli v divizi A, my horko těžko bojujeme v béčku. Je mi to hrozně líto, protože jsem toho kádru součástí, a přál bych si být lepší hráč. Když ale člověk vidí individuální výkony a celkově kvalitu hráčů soupeře, tak si holt musí přiznat, že oni jsou na tom lépe.

Odráží výsledek s Rusy realitu v českém fotbale?

Ne výsledek, ale určitě herní projev a kvalita. Výsledek beru jako krutý, měli jsme tam i dost individuálních chyb, což je velká škoda. Hráli jsme na jejich stadionu, Rusům tribuny dodávaly energii a elán, takže byli v pohodě a zápas si užili. Vyzdvihl bych, že jsme se ve druhé půli zvedli. To je pozitivní a zhruba tak to jediné, od čeho se můžeme odrazit.



Byla podle vás chyba v trenérovi Karlu Jarolímovi?

Všichni jsme přijeli, abychom reprezentovali, my i trenér. Když se vrátím k zápasu s Ukrajinou, každý se ze sebe snažil vymáčknout maximum, bojovali jsme, makali. O to víc nás pak srazí, že v nastavení dostaneme na 1:2, hůř se z toho zvedáme. Když dostaneme branku po chybě, těžko to shodíme na trenéra. Stejné to bylo s Rusy. Udělali jsme tři individuální chyby, to v něm prostě není.



I přesto vás ale Ukrajina po většinu času přehrávala…

Bohužel, není za co se schovávat. Viděli jste to sami. Je to realita, nevím, jestli existují jiné způsoby, jak to z nás dostat, asi už ani není kam sahat. Věřím, že se na dalším srazu pokusíme zvednout, ale tohle nám úplně nepřidává.