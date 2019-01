/VIDEO/ Něco podobného tady dlouho nebylo. V sobotní bundesligové bitvě mezi Stuttgartem a Werderem Brémy sice domácí zvítězili 2:1, jenže zároveň obdrželi branku, která teď na sociálních sítích oblétává celý svět. Navíc kvůli ní málem přišli o svou první výhru v sezoně.

„Horký kandidát na vlastní gól roku.“ Ze všech novinových titulků, které se po kuriózním momentu předháněly, aby jej popsaly co nejlépe, je nejvýstižnější ten od britského deníku The Guardian.

Běžela 68. minuta a Stuttgart v Mercedes-Benz Areně vedl 1:0. Měl výhodu, vždyť Brémy už od první půle hrály bez vyloučeného Miloše Veljkoviče.



Schyluje se k rutinnímu autovému vhazování, které chorvatský bek Borna Sosa posílá – pro jistotu – k vlastní bráně. Nemá kam spěchat.

Jenže co to? Ron-Robert Zieler, strážce domácí svatyně, si zrovna upravuje štulpny a přihrávku vůbec nečeká. Když míč uvidí, je už víceméně pozdě…



Někdejší brankář Hannoveru, jenž odstartoval svou kariéru v Manchesteru United, jej ještě stihne v zoufalém „posledním tažení“ tečovat kopačkou, pak už ale jen sleduje, jak soupeř bez námahy vyrovnává.

Inkasoval, přesto zvítězil

„Nemůžete zastavit to, co nevidíte. Byl jsem překvapený, protože jsem ani samotné vhazování nesledoval. Bohužel, míč jsem do sítě nasměroval já,“ sypal si popel na hlavu.

A aby toho nebylo málo – vzhledem k tomu, že Zieler se balonu dotkl jako poslední, je vlastní gól připsán právě jemu. Koneckonců, ještě aby ne, vždyť právě jeho nepozornost Stuttgart málem stála důležité body.



Momentálně šestnáctý celek Bundesligy nakonec první vítězství v sezoně zachránil. Jen o sedm minut později se totiž do sítě oslabeného favorita trefil Gonzalo Casto a rozhodl.



Jen ty nervy… Domácí příznivci by si je propříště jistě raději odpustili.