V sobotním dopoledni v Dolní Lutyni si jedna jedenáctka poradila s druholigovými Vítkovicemi 4:0, zatímco odpoledne druhá podlehla účastníkovi druhé slovenské ligy 0:1.

„Rozdíl v obou zápasech ležel v produktivitě. Když jdeš sám na bránu, tak prostě musíš dát gól,“ vybavil si trenér MFK František Straka momenty z odpoledního duelu, do něhož zasáhl i urostlý Jakub Šašinka z Baníku Ostrava. „Pokud se domluvíme, mohl by nám hodně pomoci,“ domnívá se karvinský trenér.

Zatímco v Dolní Lutyni byl těžký terén a Karvinští byli efektivní, odpoledne v Karviné, kde se oproti původnímu plánu utkání uskutečnilo, už to bylo naopak. „Vždycky je to o kvalitě soupeře. Proti Vítkovicím jsme proměnili skoro vše, zatímco doma jsme nedali tutovky. Ale dost mi to napovědělo, protože kluci dostali porci devadesáti minut a ono to také bylo o tom umět si hrábnout. Stále jdeme z plného programu a nebyl to špatný zápas. Byly tam fáze, kdy jsme měli hru ve své moci, ale i fáze, kdy jsme dělali velké chyby. Stále hledáme optimální řešení,“ přiznal odpoledne Straka.

Jeho tým čeká závěrečný týden přípravy, v němž se bude věnovat i sprinterským činnostem. „Za čtrnáct dní nás čeká mistrák, budeme pracovat na dalších věcech, jako jsou rychlost a agresivita. Také si musíme vyhodnotit složení kádru, protože máme nějaké další možnosti na jeho oživení, ale času je hrozně málo na to, abychom mohli ještě zkoušet,“ uvědomuje si Straka.

MFK Karviná – MFK Vítkovice 4:0 (2:0)

Branky: 17. Holiš, 26. Vlachovský, 61. Mader, 90. Bukata.

Karviná: Hrdlička (60. Ciupa) – Putyera (46. Ndefe), Stropek, Holiš, Tusjak – Dramé – Vlachovský (46. Wala), Bukata, T. Weber, Puchel (60. Mader) – Petráň (46. Fokaidis).

MFK Karviná – FK Poprad 0:1 (0:0)

Branka: 68. Slebodník.

Karviná: Pastornický (60. Ciupa) – Ndefe (46. Putyera), Smrž, Rundič, Čonka – Hanousek – Galuška, Lingr, Janečka (78. Mader), Guba (65. Vlachovský) – J. Šašinka (46. Petráň). Trenér: Straka.