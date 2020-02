„Je to velká pomůcka, která odhalí práci hráče v tréninku, v jakých oblastech se pohybuje, kolik toho naběhá a jakou intenzitou,“ popisuje novinku brněnský trenér Miloslav Machálek.

Čip v textilních vestách snímá signál GPS, aby přesně zachytil pohyb hráčů. „Základní věci jsou jasné, naběhané metry, rychlost, tepovka. Vesty jsou použitelné hlavně pro herní tréninky, nemají problém se změnami směru a pohybem na malém prostoru. Poznám, kdo jak dlouho je v laktátu, změny směru, přepínání,“ vysvětluje funkci na klubovém webu brněnský kondiční kouč Josef Mlčuch.

Ten po každém tréninku i utkání pomocí počítače vyhodnocuje sesbíraná data. „Základní analýza zabere po utkání zhruba hodinu. Zpracování a spolehlivost dat jsou někde jinde než u fitness hodinek, které jsme používali doposud. Do systému se mohou přihlásit i hráči a vidí, jak na tom jsou. Každý má nastavení trochu jiné, podle potřeby a zdravotního stavu,“ uvedl Mlčuch.

Trenér tak hned vidí, jestli všichni jeho svěřenci pracovali, jak měli. „Pepa většinou hráče rozdělí do tří skupin: kteří pracovali nadstandardně, kteří standardně a kteří nedostatečně,“ podotkl Machálek.

Díky číslům už některé hráče upozornil, aby příště přidali. „Trenér má nějaké nároky a logicky přihlíží i k věku. Někdy vyžaduje víc sprinterských věcí, jindy vytrvalostních věcí. Vesta ohlásí úplně všechno, nejde s ní jít na padesát procent, skoro si ani zavázat tkaničky,“ usmál se brněnský kapitán Pavel Eismann.

Také zkušeného pětatřicetiletého zadáka novinka prověřila. „Trenér měl měl nějaké připomínky, ale v nadsázce. Viděl, že jsem odpracoval všechno, jen mě popíchl,“ povídal Eismann.

Systém upozorní, pokud u hráče dochází k přetížení a doporučí další kroky. „Vidím třeba, že někdo z hráčů je v laktátu, ale vím, že je po zranění, takže to odpovídá. Kdyby nebyl, není to v pořádku. Záleží na tom, jak moc si s tím člověk hraje a co potřebuje,“ objasnil Mlčuch.

Trenér Zbrojovky ovšem nepotřebuje přístroj, aby zjistil, že je někdo z fotbalistů přetížený. Využívá zkušenosti. „Většinou to poznám podle mimiky a chování hráče. Ovšem když nemáte náhradu, musíte jít do rizika, že zatížení bude nadměrné. To se na některých postech stává,“ pravil Machálek.

Systém dodala Zbrojovce nizozemská společnost. „Je to perfektní, získáme nejlepší materiál, který pomůže dalšímu rozvoji hráče,“ podotkl Eismann. Ten nyní léčí zranění. „Věřím, že nepůjde o nic vážného. Žádné zranění jsem neměl asi dvanáct let. Snad se dám brzy do pořádku,“ doufal zadák.

Na začátku přípravy fotbalisté Zbrojovky absolvovali zdravotní a zátěžové testy, příští týden je čekají další klubové. „Kluci vypadají dobře, což se ukazuje v intenzitě naběhaných kilometrů na Maltě. Hráči, kteří absolvují přípravu bez zranění a nemoci, budou přichystaní velice dobře na jarní období,“ doplnil brněnský kouč.

Černín v Líšni

Jen se co uzdravil a zapojil do tréninku, přesouvá se jinam. Fotbalový obránce Jakub Černín se zotavil po operaci kolena a pro jarní část druholigové sezony míří ze Zbrojovky na půlroční hostování bez opce do Líšně, které téměř dvoumetrový stoper pomohl v uplynulé sezoně k postupu do FORTUNA:NÁRODNÍ LIGY. Naskočil do 27 duelů. Na podzim Černín dvakrát nastoupil ve druhé lize, proti Třinci pomohl premiérovým gólem k remíze 1:1. Jedenadvacetiletý obránce ještě zasáhl do devíti zápasů v B týmu Zbrojovky a jednou skóroval. Do přípravy v Líšni se zapojí v pondělí.