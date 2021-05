Pilotního projektu ministerstva zdravotnictví, který dovoluje partnerům klubu, mezi něž patří také držitelé permanentních vstupenek, návštěvu fotbalu, si všichni přítomní vážili. Řada z nich se už k pokladnám dostavila s respirátorem, někteří měli předem vyplněný samoreportovací formulář. Pořadatelům předložili kromě něho a své permanentky také doklad o absolvování negativního testu, nebo o prodělané nemoci či očkování.

„Víc lidí má očkování. Myslím, že nutnost testování někoho odradila, pochopitelně především ty mladší, protože důchodci už mají očkování za sebou," přemýšlel nahlas tři čtvrtě hodiny před výkopem jeden z pořadatelů, když měl zrovna volné ruce. Věrný fanoušek Martin Kouřil měl jiný názor. „To očkování moc lidí nemělo, spíš jsem je viděl mávat dokladem o testu," všimnul si.

Fandům nepomohlo ani to, když řekli, že jejich natěsno sedící soused je rodinný příslušník. „To by mi mohl říct každý! A já se za pár stovek, co jako pořadatel mám, s nikým nebudu hádat," smál se jeden členů z pořadatelského týmu.

Překvapila ho nízká návštěva, vyšší počet fanoušků čekal i mluvčí klubu Martin Kovařík. „Věřili jsme, že přijde víc lidí. Celkově jich bylo z řad permanentkářů přes 450, další stovka byli VIP hosté. Z velké části to opravdu bylo vinou testování. Tahle povinnost se zkrátka lidem nelíbí. Máme navíc zprávy, že po obědě lidé, nejspíš kvůli fotbalu, zahltili testovací centrum v centru u Fontány. Možná fronta řadu z nich odradila."



Pokud jde o fronty, tvořily se i u turniketů. Tepličtí příznivci totiž nechávali vše na poslední chvíli. „Líbilo se mi, jak k lidem přistupovali pořadatelé. Rozumně se jim snažili vše vysvětlovat. Dokonce jim říkali, že na stadionu je hygiena, ať vše dodržují," vylíčil Kouřil, který na Stínadla dorazil se svým tatínkem.

Hygiena: Klub byl výborně připravený

Nemohl sedět na svém místě na hlavní tribuně, které je opatřeno jmenovkou, byla totiž vyhrazena pro realizační týmy obou týmů a VIP hosty. Ani to ho ale z míry nevyvedlo. „Seděl jsem na východní tribuně, naproti svému sedadlu. Musel jsem být jedno místo od tatínka, pořadatelé byli neoblomní, rozestupy se musely dodržovat."

Podle Kouřila i ostatní srdcaři přísná hygienická nařízení respektovali. „U televize už to nikoho nebaví. Byli to opravdu hodně věrní fandové. Našim klukům se nedařilo, fotbal to byl naprosto hrůzostrašný. Ale fandové snad ani nepískali na hráče. Myslím, že tím současným stavem vnitřně trpí, ale nemají potřebu si vylévat zlost."

Martin Kovařík si hned po zápase vyslechl zjištění hygieny, která zkoumala stánky s občerstvením, přístup fanoušků na stadion, rozestupy na tribuně, u stánků a nošení respirátorů. „Podle hygieny byl klub výborně připravený. Jediná výtka přišla na nošení respirátorů. Někteří fanoušci tohle nařízení i přes upozornění nedodržovali. Ohrožovali tak pilotní testovací projekt Ministerstva zdravotnictví a LFA," konstatoval mluvčí „žlutomodrých".

Fandili za bariérami



Někteří skalní fanoušci Teplic neměli možnost si koupit lístek, protože nemají permanentní vstupenku. Asi padesátka z nich postávala za mřízemi „brány borců", kde přes úzký výhled „skláře" povzbuzovala. „Vidíme prd, jen pokutové území. Ale máme tu televizi, tak tam koukáme," ukazoval jeden z příznivců, kteří patřili k uskupení Sektor 15, směrem k hloučku kamarádů sledujících monitor. Po celý průběh utkání se v severovýchodní části Stínadel fandilo, nechyběla ani pyrotechnika. Po zápase jim za hráče přišli poděkovat pouze Tomášové Grigar a Vondrášek…