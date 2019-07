Na startu nové fotbalové sezóny FORTUNA:LIGY stojí také liberecký Slovan. Na začátku ho čeká první utkání v Ostravě a 19. července se už představí na domácím hřišti, a to od 18.30 v zápase proti Plzni.

V letní přestávce se o libereckého gólmana Filipa Nguyena zajímala mistrovská Slavia a jeho přestup do Edenu byl skoro hotovou věcí. Nakonec však zůstal. 26letý fotbalista přesně neví, na čem transfer ztroskotal.



Jaká byla z vašeho pohledu uplynulá letní příprava?

I když byla tentokrát abnormálně krátká, tak ji hodnotím kladně. Hráli jsme čtyři přáteláky, z toho tři v Rakousku, všechny s kvalitními soupeři. Myslím, že budeme dobře připravení. Ale to ukáže až liga.



Jak jste vnímal nabídku ze Slavie a pak její výsledek?

Dopadlo to, jak to dopadlo. Zůstal jsem ve Slovanu. Nehovořil jsem s vedením o důvodech, proč to nedopadlo.



Potěšil vás zájem Slavie?

Tak to určitě, to potěší asi každého hráče. Všichni víme, co Slavie dokázala, vyhrála, co se dalo. Takže mě určitě její zájem potěšil.

Kdyby nabídka vyšla, tak byste ze Slovanu odešel?

Pokud by pro mne dávala nějakou šanci na další posun vpřed, tak ano.



Byl jste v kontaktu s trenérem Slavie Trpišovským?

S ním jsem v kontaktu vůbec nebyl. Hovořil jsem jen s trenérem gólmanů. Ten mi nastínil jejich plán. Pro mne vypadal zajímavě.



Víte, proč to nedopadlo?

Z nějakého důvodu to nedopadlo, nevím proč, možná kvůli finančním požadavkům. Tak to respektuji a dál zůstávám v Liberci.

Myslíte tedy, že je to definitivní, nebo byste přijal i jinou nabídku? Přestupní termín končí až v září.

Domlouval jsem se s manažerem, pokud nějaká nabídka přijde, tak ať mi o ní řekne až tehdy, když bude opravdu reálná, bude se jednat o opravdového zájemce, který bude ochotný zaplatit požadované peníze. Chci se teď hlavně soustředit na novou sezonu se Slovanem.



Jak je tým připravený, k velkým změnám nedošlo…

Odešel Libor Kozák, přišli další hráči, kteří tým určitě posílí. Tým z větší části zůstal stejný a to by mohla být v nové sezoně jeho výhoda.



Jaké je přání do sezony?

Věřím, že nám elán a nasazení z minulé sezony a ten, jaký máme teď, vydrží po celou dobu a že budeme hrát dobrý fotbal. Vedení určitě bude chtít, abychom skončili v první šestce a hráli evropský pohár. Nikdo nechce prohrávat.

Jak se vám jeví nový trenér?

Pro mne nic moc nemění, trenér brankářů zůstává stejný. Ale hovořil jsem s ním a myslím, že budeme spokojení.



Bylo to pro vás překvapení?

Ano, ze začátku to byl pro tým šok, ale chápeme bývalého trenéra, že se rozhodl podle svého, pro nové angažmá. To je jeho věc.



Co říkáte novým změnám v pravidlech?

Už v přátelských zápasech, které jsme během přípravy sehráli, se něco z toho ve hře objevilo. Uvidíme, jak to bude v reálu za běhu sezony vypadat, třeba se díky novým pravidlům zase něčemu novému přiučíme…