/ROZHOVOR/ Vyrovnání nakonec přišlo minutu před dvanáctou. Fotbalisté Mladé Boleslavi se díky trefě Petra Mareše mohli radovat z remízy proti rozjetému ostravskému Baníku. Lukáš Hůlka byl samozřejmě s pozdním vyrovnáním spokojený.

Co se vlastně stalo v první desetiminutovce druhého poločasu?

Jsou to standardní situace, což je v zápase kapitola sama o sobě, protože ve hře můžete soupeře přehrávat, ale standardky jsou takovou hrou ve hře. A my jsme při nich pořád takoví nedůrazní. V zápase jsme u hráčů byli, ale oni tam zkrátka zase byli o kousek dřív než my. A to nás pak bohužel sráží. Neříkám, že hra od nás byla úplně perfektní, ale byla dobrá. A soupeř se nám pak takhle dostane do zápasu.

Přitom ze hry Baník žádnou nebezpečnou gólovku neměl…

Přesně tak. Nás to ale naštěstí nesrazilo psychicky, ale trošku to vezme týmu vítr z plachet.

Od stavu 1:2 pak ale přišel velký tlak Boleslavi. Chtěl to Baník už jenom ubránit, nebo jste do toho vy ještě více šlápli?

Dneska jsme si šli za tím výsledkem. A nakonec až do úplně poslední minuty. Nemyslím, že by se soupeř pak nějak zatáhl, ale my jsme do toho šli dneska naplno a nakonec jsme za to byli odměněni.

Konec zápasu byl hodně hektický - červená karta, drtivý tlak a nakonec i gól.

Fotbalový fanoušek ví, že závěry zápasů taková dramata přináší. Čas nám rychle ubíhal, tak jsme se snažili zjednodušit hru a nákopy se dostávat do vápna. K té červené se nemůžu vyjádřit, protože vůbec nevím, co se tam stalo, nebo co si řekli. Ale bylo asi vidět, že nás to vyloučení ještě více nakoplo a o to víc jsme chtěli s výsledkem něco udělat.