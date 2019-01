Nejdřív velké natěšení a radost z úspěchu, pak ale také rozpaky a místy i trápení. Rok 2018 z pohledu fotbalové Sigmy lze hodnotit spíše pozitivně. Pojďte si zopakovat ty nejdůležitější milníky.

Do roku s letopočtem 2018 vstupoval olomoucký klub s velkými nadějemi. Hanáci si jako nováček nejvyšší soutěže vedli znamenitě a přezimovali na třetím místě tabulky.

Přes zimu sice přišli o elitního útočníka Tomáše Chorého. Klub ale za něj získal potřebné finance a na jaro přišel ze západu Čech na výpomoc Jakub Řezníček.

VZHŮRU DO POHÁRŮ

„V jakémkoliv sportu je strašně těžké plánovat výsledek, takže pro mě je cestou k úspěchu výkon. Nechtěl bych do éteru jednoznačně hlásat, že naším cílem je pohárová Evropa. To je nesmysl, jsme nohama na zemi. Na druhou stranu bych nechtěl, abychom byli „připosraní“ z toho, že můžeme něco dokázat,“ hlásal před startem ligového jara kouč Václav Jílek.

„Mým snem a cílem je udržet se v první pětce. Pak už osud rozhodne, na co to bude stačit,“ dodal.

Úvod jara nebyl nijak exkluzivní. Ze čtyř zápasů Sigma jen jednou vyhrála, když ubojovala výhru nad Slováckem.

Bezbranková remíza s Plzní by se snesla, porážka na Slavii také, ale prohra v Brně mrzela hodně. Stejně jako domácí plichty s Karvinou, Jihlavou či Bohemians v dalším průběhu.

Na druhou stranu i ty byly součástí osmizápasové série bez porážky. Díky ní si Hanáci už dvě kola před koncem díky přesvědčivému vítězství ve Zlíně 4:1 zajistili účast v evropských pohárech. Po dlouhých devíti letech.

ŠKODA BRONZU

„Asi to nedokážu ještě úplně vyhodnotit. Je to fantastická sezóna. Dnes jsme se dostali přes padesát bodů, což je známka kvality,“ radoval se Jílek.

Zmiňovaný Řezníček k tomu přispěl šesti góly. Sedmý a tím i druhý hattrick (první dal na Dukle) mu ve Zlíně na poslední chvíli sebral domácí obránce Bačo, který si dal radši vlastní gól.

„Řezníček mě překvapil, musíme být spokojení,“ říkal legendární Petr Uličný.

Jeho nejlepším výsledkem se Sigmou bylo 55 bodů a třetí místo.

„Přál bych Vaškovi Jílkovi, aby mě překonal a třetí místo uhrál,“ přál si před posledními dvěma koly.

Pětapadesát bodů nakonec Jílek a jeho tým získali. Po porážce na Spartě a výhře nad Mladou Boleslaví to ovšem stačilo „jen“ na čtvrté místo.

Sigmu nepředstihla ani Sparta, ani Liberec, ale díky famózní jarní jízdě Jablonec, který měl po podzimu na Olomouc jedenáctibodovou ztrátu.

Nejen ligový bronz, ale také přímý postup do základní skupiny Ligy mistrů tak patřil jemu.

„Díval jsem se na průběh celé sezony a za celou dobu jsme nebyli horší než čtvrtí, ale spíš druzí nebo třetí. A nakonec dvě kola před koncem jsme o to přišli. Z tohoto pohledu to trochu zklamání je, ale takový je sport,“ pousmál se Jílek.

„Ale pořád to byla fantastická sezona, když si vezmu, že jsme podle různých očekávání šli hrát o záchranu…“ doplnil.

Z OUTSIDERŮ HVĚZDY

Místo toho se sám Jílek stal nejlepším trenérem sezony a brankář Buchta ovládl anketu o nejlepšího brankáře.

Kolem dalších olomouckých hvězdiček Jakuba Plška, s 11 brankami nejlepšího střelce Sigmy v sezoně, obránce Václava Jemelky, který se v červnu podíval i do reprezentace, či komety sezóny defenzivního záložníka Lukáše Kalvacha se začaly točit větší české kluby.

Mužstvo ale nakonec opustil pouze srbský stoper Uroš Radakovič, jenž na základě výstupní klauzule ve smlouvě zamířil do Sparty. Nahradit se ho Sigmě plně nepovedlo. Posily dorazily spíš do ofenzivy.

Nejdřív útočník Pavel Dvořák z Jihlavy, pak další forvard Martin Nešpor, ale především jméno Václava Pilaře, ještě nedávno reprezentačního záložníka, vyvolalo mezi fanoušky nadšení a očekávání.

VRCHOL SE SEVILLOU

Zvlášť když po aklimatizaci začal Pilař rychle ukazovat, že během řady zranění, která jej v posledních letech pronásledovala, ze svého umění nic nezapomněl.

Ukázal to třeba v domácím zápase s Kajratem Almaty. Sigma v obnovené premiéře v evropských pohárech vyhrála i díky jeho gólu nad soupeřem z Kazachstánu 2:0.

Nakonec zvládla i odvetu nedaleko čínských hranic (2:1) a přispěla do národního koeficientu.

Stopku před branami Evropské ligy Sigmě vystavila španělská Sevilla. Domácí zápas patřil k vrcholům podzimu.

I přes porážku 0:1 vyprodaný stadion odměnil statečně bojující Hanáky aplausem ve stoje, jaký ani ti nejvěrnější příznivci nepamatovali dlouhá léta.

„Mám obrovský respekt vůči výkonu hráčů. Obrovsky to na mě zapůsobilo, stejně jako skvělá kulisa. Z kondičního pohledu to byl asi náš strop, tam už to moc posouvat nemůžeme. Z herního pohledu si ale myslím, že máme na víc. Situace jsme schopní řešit ještě s větším klidem a kvalitněji. O tom jsem přesvědčen,“ vykládal Jílek.

V Seville už favorit jasně kraloval a po porážce 0:3 přišlo pohárové loučení. „Ostudu jsme ale neudělali,“ shrnul to Jílek.

LIGOVÁ KRIZE

Pak už ovšem přišla realita všedních dní. Z úvodních deseti zápasů prohrála Sigma osm a ocitla se rázem v bojích o záchranu.

„Evropa nás doběhla. Ne kondičně, ale mentálně jsme to nezvládli,“ přiznal na konci roku Jílek.

Jeho tým na rozdíl od předchozího ročníku, který odehrála v takřka neměnné sestavě, trápila zranění. Potíže měl zmiňovaný Pilař, několikrát chyběl i klíčový stoper Jemelka.

Především v obraně měli Olomoučtí po většinu podzimu obrovské problémy. Na svém stadionu dostali čtyři góly od ostravského Baníku i Mladé Boleslavi, tři góly dostali doma od Slavie a Bohemians, na Slovácku, v Jablonci i Liberci. Už za devatenáct kol sezony 2018/19 dostali o deset branek víc, než za 30 kol ročníku minulého (32 proti 22).

Trápení dokonce vyústilo i ve spekulace o Jílkově odvolání.

„Téma to být může, baví se o tom všichni, hlavně veřejnost a novináři. Ve vedení klubu je ale na pozici trenéra jasná shoda. Má jednoznačnou důvěru. Je velmi důležitou součástí celého klubu,“ říkal sportovní ředitel Ladislav Minář po 11. kole.

VÝHRA NAD SPARTOU I DALŠÍ ROZPAKY

V něm Sigma naznačila svůj potenciál, když doma jasně přehrála pražskou Spartu. To byl jeden z nejsvětlejších okamžiků podzimu.

Olomoučanům se ještě podařilo postoupit do jarních bojů v domácím MOL Cupu, kde se ve čtvrtfinále utkají s Bohemians.

V lize ale 19 bodů z 19 zápasů stačilo jen na 14. místo. Stejná pozice po nadstavbové části, která se letos bude premiérově hrát by znamenala baráž o setrvání v lize se se třetím týmem druhé nejvyšší soutěže.

Nejlepším střelcem týmu byl s pěti góly Nešpor. I proto si Jílek přeje pro jaro hlavně posilu do obrany.

„Začátek sezony byl velmi špatný a bude nás to ještě stát hodně nervů,“ uvědomuje si. „Věřím, že pokud získáme zkušeného stopera, budeme hned od začátku jara schopní bodově odskočit. Je jen potřeba urvat jedno dvě vítězství, získat sebevědomí a ono to půjde,“ uvedl.

V roce 2019 bude Sigma slavit 100 let od svého založení. Pokazit si jubileum sestupovými starostmi, či dokonce třetím pádem o patro níž v krátké době, to si nepřeje vůbec nikdo.

Rok 2018 v číslech

JARO

liga: 14 zápasů: 7 výher, 4 remízy, 3 porážky, skóre 18:12

4. místo – postup do kvalifikace Evropské ligy



PODZIM

liga: 19 5-4-10, 17:32

14. místo

MOL Cup:

3. kolo: vs. Třinec 7:0

4. kolo: vs. Zlín 2:1

Evropská liga:

3. předkolo: vs. Kajrat Almaty 2:0 a 2:1

4. předkolo: vs. FC Sevilla 0:1 a 0:3