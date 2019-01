/ROZHOVOR/ Zejména závěr podzimu mu vyšel na jedničku. Záložník a obránce Viktorie Jan Kovařík se prosadil do základní sestavy a podával výborné výkony v české lize i v Lize mistrů.

Nemrzí vás vzhledem k vaší skvělé formě v závěru minulého roku, že podzimní sezona skončila?

Trochu ano. Asi bych byl raději, kdyby se hrálo dál (směje se). Ale je to tak nastavené a s tím se nedá nic dělat. Samozřejmě bych byl rád, kdybych si formu ze závěru minulého roku udrželi na jaře. Kádr je široký a my se s tím musíme poprat.

Jak vám vyhovoval start zimní přípravy, kdy jste po náročných funkčních testech měli den volna?

Když mám mluvit za sebe, tak den volna po testech přijde určitě vhod. Naskočit do přípravy po šestnácti dnech dovolené během na pásu a silovými testy je pro tělo šok. Den na vzpamatování mezi testy a prvním tréninkem na hřišti je příjemný. Byl jsem rád, že jsem byl v první skupině, která šla na funkční testy dříve a měla pak den volna (směje se).

Váš spoluhráč Lukáš Hejda si už dvakrát na běžeckém pásu během testů přivodil svalové zranění. Jak složité může být jít do funkčních testů naplno a přitom myslet i na to, abyste to ve zdraví přežil?

Určitě to chce dobře se rozcvičit. Navíc tolik běžeckých tréninků o dovolené jsme tentokrát oproti minulým létům neměli, protože zimní přestávka je kvůli novému modelu ligy kratší. Hejdís (Lukáš Hejda) raději testy tentokrát absolvoval na kole místo na běžeckém pásu. První trénink na hřišti také zvládl. Říkal jsem mu, že po čtyřech letech zažívá první zimní přípravu (směje se).

K dispozici máte v zimní přípravě vyhřívaný trávník v areálu v Luční ulici. Jak tuto novinku vítáte?

Přivítal jsem to. Dříve jsem to tak nepociťoval, ale před dvěma lety jsem měl zlomený kotník a musím říci, že je to na umělém trávníku znát. Přírodní tráva je na můj kotník určitě příjemnější.

Co říkáte na to, že letos absolvujete v rámci zimní přípravy na rozdíl od minulých sezon jen jedno zahraniční soustředění?

Jsme za to rádi, ušetříme dny cestování. Jsem rád, že celá zimní příprava je kratší než v minulých letech.

Jednou ze tří nových posil Viktorie je konžský záložník Joel Kayamba, který přišel do Plzně z Opavy. Jak na vás zapůsobil?

Hodně pozitivně. To, že umí česky, je bomba. Dobře se jevil i na prvním tréninku. Také ostatní posily předvedly na tréninku dobré věci a bude jen na nich, jak se do týmu začlení.

Je tím pádem s Joelem Kayambou lepší domluva než s Ubongem Ekpaiem, který česky příliš nemluví?

Těžko říct. Ubong zase mluví velmi dobře anglicky 'a většina kluků v týmu se anglicky také domluví. Není to z naší strany samozřejmě na žádnou velkou politickou debatu, ale na běžnou domluvu to postačí.