Část peněz by měla skončit i v olomoucké Sigmě.

Právě odtud v roce 2010 sedmnáctiletý Kalas do Anglie vyrazil a Hanáci si tehdy měli vyjednat podíl na částce z případného dalšího přestupu.

Bristolu Kalas pomohl v minulé sezoně k osmému místu.

„Zájem z Bristolu byl celou sezonu velký, ale to bylo i předtím od Middlesbrough a od Fulhamu, pak se ale nic nestalo a žádná nabídka nepřišla. Tak jsem rád, že do třetice to vyšlo a že v týmu, ve kterém jsem chtěl zůstat, nakonec zůstanu,“ citoval Kalase web Sport Investu.

„Jen škoda, že jsme nepostoupili nebo nebyli v play off. O to více se ale budeme v této sezoně snažit, aby to vyšlo,“ dodal Kalas.

Olomoucký odchovanec v Chelsea strávil oficiálně devět let, což z něj dělalo služebně nejstaršího hráče v současném kádru. V prvním týmu ale strávil fakticky jen sezonu 2013/14. V ní si připsal celkem 4 starty, z toho dva v ligové soutěži a po jednom v Lize mistrů a Ligovém poháru.

Kromě zmíněné sezony putoval po hostováních. Postupně vystřídal nizozemský Arnhem, německý Kolín nad Rýnem a Middlesbrough s Fulhamem ve druhé nejvyšší soutěži.