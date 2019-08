Schick v dresu AS nedokázal za dvě sezony navázat na povedené angažmá v Sampdorii, odkud ho Římané vykoupili za více než 30 milionů eur. Zatímco v Janově se pražský rodák trefil v pětatřiceti zápasech třináctkrát, v hlavním městě Itálie nasázel pouze osm branek v osmapadesáti utkáních.

„Nerad něco vzdávám. Rád bych dokázal, že do týmu patřím,“ hlásil na posledním reprezentačním srazu. Jenže nic jiného mu možná nezbyde. V Římě totiž pod Fonsecou nemá na růžích ustláno. V přípravě sice Schick pětkrát skóroval, jenže pouze proti soupeřům z nižších soutěží.

V dalších střetnutích neměl příliš možností se ukázat. Proti Perugii odehrál poločas, duel s Lille proseděl na lavičce a Bilbao sledoval dokonce z tribuny. Naposledy proti Realu Madrid pak naskočil na závěrečnou čtvrthodinku. „Je příliš měkký a málo hladový,“ prohlásil o něm šestačtyřicetiletý kouč.

Problém pro reprezentaci

Situace kolem Patrika Schicka musí zajímat i trenéra národního týmu Jaroslava Šilhavého, pro nějž je třiadvacetiletý forvard jasnou jedničkou, a potřebuje ho tak v co nejlepší formě. Góloví útočníci jsou zatím nedostatkovým zbožím.

„Jeho role je pro nás stejná. Věřím, že do větší pohody by se mohl dostat i Krmenčík. V Jablonci pak máme Doležala, sledujeme Kozáka, který se do šancí dostává, ale zatím mu to tam nepadá,“ řekl Šilhavý.

Schick však v červnu ukázal, že i s menší zápasovou praxí je schopný být velkým přínosem, když výrazně přispěl k vítězstvím nad Bulharskem a Černou Horou. „Preferujeme tady trochu jiný styl, jsem častěji ve hře, mám víc balonů. A hlavně se dostávám do šancí, což je hlavní rozdíl,“ pochvaloval si střelec sedmi reprezentačních gólů.

Schickův parťák z národního týmu, Pavel Kadeřábek, doplnil: „V nároďáku hraje daleko uvolněněji. Potřebuje důvěru, kterou má od nás, ale v Římě ji postrádá. AS je obrovský klub, každý v něm je pod velkým tlakem.“

Směr Dortmund?

I proto by nebylo od věci změnit prostředí. V Římě se totiž stále vše bude točit kolem ofenzivní jedničky Edina Džeka. A vzhledem k tomu, že Fonseca už se poohlíží po dalších útočnících, odchod by byl ideální variantou.

Zájem o služby českého reprezentanta měl Newcastle, spekulovalo se také o interesu z Francie a Německa. Právě tam je podle médií také největší favorit, a to Dortmund, který už o něj stál v zimě. Římané však Schicka nechtějí dát lacino.

Čas na přestup je do konce srpna.