/ROZHOVOR/ Je jedním z hráčů, na které bude česká reprezentace v nadcházejících duelech s Ukrajinou a Ruskem spoléhat nejvíce. „Těším se a jsem rád, že mi drží zdraví,“ pochvaluje si dvaadvacetiletý útočník Patrik Schick, jenž kromě národního týmu vyhlíží také souboje s Plzní a Realem Madrid v letošním ročníku Ligy mistrů.

Patriku, s jakými pocity jste zase po třech měsících dorazil na sraz reprezentace?

Přijel jsem rozhodně natěšený. Myslím si, že v Lize národů je určitě o co hrát a všichni máme motivaci. Nový formát je atraktivní, už se nejedná jen o přáteláky.

Když je skupina jen o třech týmech, mohou rozhodovat maličkosti, hned první zápas bude hodně určující. Prozatím netuším, jak Ukrajina hraje, neviděl jsem ji, vím jen o Konopljankovi a Jarmolenkovi. Jsou to pro mě dva nejlepší hráči, ostatní moc neznám.

V jaké jste vy sám formě?

Já dorazil zdravý a namotivovaný. Celou přípravu jsem odehrál docela slušně, bez problémů a bez zranění. Jsem rád, že zdraví drží, to je asi největší rozdíl oproti loňsku. Nejhorší byl tehdy začátek, kdy jsem musel vynechat dva měsíce kvůli problémům se srdcem. Do toho přišly další zdravotní trable, takže jsem vlastně první půlrok jen promarodil.

Škoda zraněných, kluci se těšili

Co tedy říkáte na spoustu absencí, která se trenéru Jarolímovi sešla? Chybět budou třeba Dočkal, Barák, Kopic… Na druhou stranu přijelo hned osm slávistů.

Zraněných je určitě škoda, myslím si, že i kluci se těšili. Trochu problém to bude, samozřejmě ale zase přijedou noví hráči, kteří se budou chtít ukázat. Věřím, že absence nějak nahradíme. Co se Slavie týče, viděl jsem jejich poslední zápas s Plzní, který byl celkem dost jednoznačný. Je pro mě ale překvapení, že na srazu není žádný sparťan.

Scházet bude mimochodem i Jan Kopic. S ním i s dalšími hráči Viktorie se pak střetnete v Lize mistrů, jak to vnímáte?

Psali jsme si, bude to zajímavé a těším se. Kluci z Říma už s nimi hráli, takže vědí, kdo Plzeň je. Zatím se mě na Viktorii nikdo neptal, to asi přijde, až se bude blížit samotné utkání, ale říkám – není to pro nás žádná neznámá.

Real letos tak silný nebude

Jaké má vůbec AS pro Ligu mistrů ambice?

Chceme postoupit a následně se porvat v nadstavbové části. Kádr se trochu proměnil, přišlo asi jedenáct nových hráčů, většinou mladí, na druhou stranu ale zase někteří odešli, třeba brankář Allison, pak Radja Nainggolan a v posledních dnech i Kevin Strootman. To jsou tři borci ze základní sestavy, což asi trochu znát bude. Jinak si myslím, že je tým kvalitní.

Mohou vám noví hráči pomoct ihned, nebo to bude přece jen chvíli trvat?

Ze zkušenosti vím, že adaptace na nový, navíc i velký tým je trošku něco jiného a není to jednoduché. Asi po mladých hráčích nemůžeme hned chtít, aby klub táhli. Musíme jim ale dát prostor, ať se ukážou, kvalitu mají.



Kromě Plzně si zahrajete i s Realem Madrid. Přál jste si takového soupeře?

Tam už si moc nevyberete. Ať je to Real, Barcelona nebo Manchester City, všechno jsou to top týmy a velké rozdíly mezi nimi nejsou. Realu teď odešel Ronaldo, tak uvidíme, co to s nimi v Lize mistrů udělá, hrál tam skutečně velkou roli. Jsem zvědav, jak ho nahradí. Podle mě Real tak silný jako minulou sezónu nebude, proto se s ním hodláme poprat o první místo ve skupině.

Může vám pomoci i čtvrtfinálová zkušenost z loňska, kdy jste vyřadili Barcelonu?

Jasně jsme si tehdy dokázali, že můžeme hrát i s těma nejlepšíma a jsme schopni jim dávat i dost gólů. Dodalo nám to nejen pocit jistoty, ale hlavně potřebnou sebedůvěru.