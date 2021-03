Před rokem se po nepříliš povedeném angažmá ve španělském Las Palmas objevila kolem Tomáše Pekharta řada otazníků.

Kam s útočníkem, který okusil hned několik špičkových soutěží, přesto od mistrovství Evropy v roce 2012 neoblékl český dres? O jeho služby zažádala polská Legia a dnes lze s přehledem říct, že se jednalo o krok velice povedený.

Jednatřicetiletému forvardovi angažmá v Polsku náramně sedlo, ihned po svém příchodu zaujmul pozici opory. Branky střílí jako na běžícím páse, v probíhajícím ročníku se trefil hned sedmnáctkrát, čímž zastínil všechny své krajany! „Dává mi to obrovskou energii do další práce,“ prozradil český střelec.

V únoru byl dokonce polským fotbalovým časopisem Pilka Nožna vyhlášen nejlepším cizincem roku. „Je to tu velká věc, něco jako galavečer Zlatý míč v Česku. Beru to jako velkou poctu a moc si toho vážím,“ uznal skromný Pekhart.

V lize má náskok pěti branek před Španělem Imazem z Jagiellonie a se svým týmem kráčí suverénním způsobem za obhajobou titulu.

Pozvánka a pak pozitivní test

Jedinou černou kaňkou za jeho dosavadním působením je zbytečné vyloučení v pohárovém utkání na hřišti Lodže, kdy ve frustraci nakopl soupeře do zad a dostal od disciplinární komise stop na tři utkání.

Jestli by však někdo mohl psát zápisky ze svých cest, tak rozhodně právě český útočník. Za své angažmá stihl velkou spoustu zastávek, po úspěšném startu v pražské Slavii odcestoval do anglické Premier League, kde však zaznamenal pouze devět startů v dresu Southamptonu. Pak návrat domů do Edenu. Poté následovaly dvě povedené štace v Jablonci a na Spartě, které jej vystřelily do slavné německé Bundesligy.

Největší stopu zanechal v Norimberku, se kterým tři roky bojoval mezi elitou, avšak v roce 2014 přišel pád do o patro níž. Okusil také teplé počasí Řecka a Izraele, aby nakonec zakotvil na prosluněných Kanárských ostrovech. To byla poslední tečka za subtropickým dobrodružstvím a následně přišla osudová změna – přesun do hlavního města Polska.

Jeho fantastická forma mu na podzim vynesla i vytouženou reprezentační pozvánku. Po dlouhé době si konečně řekl o místo v seniorském výběru, ale z důvodu pozitivního testu na koronavirus do žádného z duelů nezasáhl.

Ale těch zmatků! Nejprve byl test negativní, potom zase pozitivní a po opuštění týmu si zašel na další, kontrolní, kde odběr prokázal opět negativní výsledek.

V listopadu to nevyšlo. Co teď v březnu?