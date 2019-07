Důvod: sedmadvacetiletý útočník Sparty podstoupil již třetí operaci kolene během čtrnácti měsíců. Za tu dobu strávil na hřišti pouhých 48 minut, zbytek času promarodil.

„Rozhodli jsme se pro transplantaci chrupavky. Je to nejtěžší zákrok, který jsem kdy měl, a že už jsem jich měl hodně. Zvolili jsme tuto cestu, abych mohl fungovat ve fotbale i v normálním životě. Rekonvalescence je na šest měsíců,“ uvedl Kadlec v rozhovoru pro klubový web.

Dohromady se jeho pauza protáhne na více jak rok a půl. V podzimní části jej určitě neuvidíte. Zima ukáže…

Ale něco se změnilo. Sám Kadlec. „Je to ubíjející,“ říkal loni po operaci. Teď už hovoří jinak. Problémy začal brát s nadhledem. „Člověk si uvědomí plno věcí. Je to jen fotbal, naopak v osobním životě se mi daří docela dost. Vždy jsou pro a proti. Jestli to mám takhle vyvážené, tak to má být,“ konstatoval.

Talentovaný útočník zažil několik kotrmelců. Po návratu domů nenavázal na výkony z minulosti. Z dánského Midtjyllandu přitom před třemi lety dorazil zpět na Letnou jako suverénně nejdražší hráč ligy. Více jak sedmdesát milionů bylo tehdy velkým číslem na české poměry. Ve Spartě od té doby odehrál za necelé tři sezony 38 ligových zápasů. Stihl dát devět branek.

Nezájem

V uplynulém ročníku naskočil jen do dvou utkání. Chodil sice za spoluhráči, ale na tribuně jste jej neviděli. „Vždy jsem kluky přijel pozdravit, popřál jim hodně štěstí a na zápas jsem odjel. Už toho na mě bylo hodně,“ zmínil.

Bez okolků lze říct, že byl na dně. „Projížděl jsem se v autě a domů dorazil až třeba na druhou půlku. Pak jsem se většinou jen podíval na výsledek,“ popsal těžké období, které bohužel pro něj i pro Spartu ještě nekončí. „Za poslední rok mi to dalo hodně, co se týče mentální stránky. Jsem fyzicky i v hlavě připraven,“ podotkl.

Koleno si však postavilo hlavu… Kadlec proto musí přemýšlet i o tom nejhorším. A jsme zpátky u tématu konec kariéry. „Stále u mě převládá, že to bude dobré a ještě budu hrát. Ta možnost tam je a je veliká. Není to tak, že by to bylo padesát na padesát,“ dodal Kadlec.

Na druhou stranu, při debatách s lékaři neslyší moc dobrých zpráv. „Koleno už je bohužel v takovém stavu, že se může stát cokoliv. Mám časový horizont, jak dlouho se chci pokoušet o návrat a dělat pro něj všechno,“ dodal.

Bylo by smutné, kdyby příběh velkého talentu skončil takto. Kadlec má (současné Spartě) co nabídnout.