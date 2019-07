Teď v sobotu poprvé nastoupil proti ní za Olomouc. A když v 70. minutě střídal spoluhráče Texla, přivítal ho bouřlivý potlesk zaplněné Doosan Areny.

„Krásné to bylo,“ říkal novinářům a na chvilku se odmlčel, jako by si v hlavě přehrával všechny krásné okamžiky plzeňského angažmá. S Plzní si zahrál proti slavné Barceloně i AC Milán, po nevydařeném angažmá v německém Wolfsburgu se do Viktorie vrátil a v roce 2015 s ní získal český titul.

„Já jsem tady zažil krásné časy a rád se sem vždycky vracím. Jsem rád, že fanoušci nezapomněli a takhle mě přivítali,“ doplnil Václav Pilař. A mohl být slavný, jenže stoper Štěrba poslal jeho centr z pravé strany hlavou těsně nad. A z protiútoku Kovařík upravil na konečných 3:1 pro Plzeň.

Popište vůbec, jaký byl váš návrat do Plzně?

Zvláštní bylo, když jsem šel do hostující kabiny, kde jsem nikdy nebyl a ani jsem nevěděl, jak to tam vypadá. Trošku mě to táhlo doleva, do šatny domácích, ale šel jsem doprava. (usmívá se)

A váš nástup na hřiště nebyl zrovna optimální, chvilku nato viděl Yunis druhou žlutou a byl vyloučen…

No, nastoupil jsem na hřiště, náš brankář nakopl balon a hned přišla červená karta. Není ideální jít do zápasu v takovou chvíli. Hrát tady v Plzni v oslabení je strašně těžké. Už v prvním poločase jsme na hřišti nechali spoustu sil a pak v oslabení to bylo složité.

Co byste řekl na adresu Viktorie Plzeň?

Ukázala se její velká síla a kvalita. Už v prvním poločase si vytvořila tři čtyři situace, ale nevyužila je. My jsme dali gól a klíčové by bylo udržet v poločase náskok. Jenže Plzeň do půle vyrovnala a narostla jí křídla.

Takže rozhodujícím okamžikem byl vyrovnávací gól?

Ano. Klíč byl udržet vedení do poločasu. To by zamávalo s každým mančaftem, ale to se nám bohužel nepodařilo. Plzeň pak měla víc příležitostí a vyhrála.

Poslední dobou vás často trápila zranění. Jak se teď zdravotně cítíte?

Dobře, všechno jsem odtrénoval, i když po zápase občas mívám nějakou úlevu. Cítil jsem se zdravý, až na takový banální problém s nártem. Stalo se to tak před pěti dny. Mám to na silnější noze, ale zatnul jsem zuby.

Nemrzelo vás, že jste nebyl v základní sestavě?

Samozřejmě jsem chtěl hrát, ale měl jsem celý týden právě problém s tím nártem. Bojoval jsem, trénoval, ale asi to nebylo ono, omezovalo mě to při střelbě. Trenér se rozhodl takhle, čekají nás další zápasy a já věřím, že na sobotu už budu stoprocentně připravený.