Pohárové starty. Slavia je umí, potvrdila to i letos proti Bordeaux

Úspěšné vstupy do evropských pohárů by si snad mohli nechat i patentovat. Fotbalisté Slavie totiž naskočili do kolotoče Evropské ligy vítězstvím 1:0, tedy stejně jako minulý rok. Letošní měření sil, tentokrát s Bordeaux, ale vzali se vší vážností.

„Soupeř má své problémy, což je pro nás drobná výhoda,“ hlásil trenér Jindřich Trpišovský před utkáním. Ale podcenění? To nehrozilo. Šlo vidět, jak moc kouči Pražanů na úspěšném startu záleží. Sebevědomý výkon Zmobilizoval tedy vše, co měl k dispozici. Už na Slovácku raději vystřídal Stanislava Tecla, jediného zdravého útočníka, necelou půlhodinu před koncem. Takticky, dalšího maroda si zkrátka nemohl dovolit. Zmrhalova paráda. Slavia vstoupila do Evropy vítězně Přečíst článek › Opatrnost a precizní příprava se vyplatily. Slavia ve čtvrtečním trháku předvedla proti francouzskému celku sebevědomý a vyspělý výkon. Svého soupeře většinu času jasně přehrávala, nedělala chyby, míč držela s jistotou. „Když jsme si dali první lehké balony, nervozita z nás spadla. Věděli jsme, že hrajeme dobře,“ pochvaloval si posléze záložník Tomáš Souček. Jediná malá kaňka? Skóre, to totiž klidně mohlo být i vyšší. „Škoda. Lepší by bylo, kdybychom přidali aspoň jeden další gól. Šance byly, i kombinace jsme měli super,“ zamrzelo třiadvacetiletého středopolaře. Zmrhalova paráda Duel tak rozsekl jedinou, zato však výstavní trefou Jaromír Zmrhal. „Jedna z nejhezčích branek, jaké jsem kdy v životě dal,“ usmíval se po utkání. Právem takové, jako byla jeho dělovka do pravé šibenice, se vidí málokdy. Slavia tak potvrdila, že její postupové ambice skutečně nemusí být pouhým přáním. Je ovšem třeba neusnout na vavřínech. Stačí zavzpomínat, jak to dopadlo vloni. Skvělý výsledek, jdeme po správné cestě, zářil Souček po výhře nad Bordeaux Přečíst článek › I tehdy sešívaní v prvním utkání skupiny triumfovali 1:0, Maccabi Tel Aviv zdolali díky pohledné „rybičce“ Tomáše Necida. A navíc se sedmi náhradníky v sestavě. Opory v čele se Škodou, Hušbauerem nebo Laštůvkou dostaly volno.



Co to však bylo platné, když se slávisté nakonec museli sklonit před Villarealem i kazašskou Astanou? Postup jim sice utekl o pouhé dva body – ale utekl. Proto musí klub z Edenu přistoupit i k dalším střetnutím s totožným zápalem. Hned v tom dalším jej venku čeká silný Petrohrad. „Víme, že je na tom Zenit dobře. Do Ruska ale pojedeme s čistou hlavou,“ dodal Souček. Dokáže Slavia proti ruskému gigantovi navázat na čtvrteční galapředstavení? Bílka naštval Baroš. Před zápasem fňukal, pak zápas rozhodl, kroutil hlavou Přečíst článek ›

Autor: Šimon Sedlařík