I když mladý útočník podle dohody obou klubů nemohl proti Baníku, odkud ve Slovácku hostuje, nastoupit, vedení celku z Uherského Hradiště nakonec mládežnického reprezentanta „vykoupilo“ a jednadvacetiletý forvard mohl včera večer hrát.

„Překvapilo mě to, ale byl jsem z toho nesvůj,“ přiznal Šašinka po utkání. Porážce hostů ale stejně nakonec nezabránil.

Kde jste se dozvěděl, že můžete proti Baníku nastoupit?

Jak mi to trenér řekl, měl jsem z toho husí kůži. Byl jsem z toho nesvůj. Jak se ale blížil zápas, těšil jsem se, že alespoň budu hrát a nevypadnu z toho rytmu. Blíží se reprezentační přestávka, která je pro mě taky hrozně důležitá.

Zaskočilo vás v úvodu utkání ticho na stadionu? Vnímal jste protest fanoušků?

Já do toho nevidím, ale všiml jsem si toho. Zase jak byla na začátku hymna Baníku, měl jsem husí kůži.

Litujete toho, že jste komorní atmosféry nevyužili?

Když jste na trávníku, tak to moc nevnímáte.

Porazili jste Spartu i Plzeň, ale v Ostravě vám to moc nesedlo, že?

Deset minut byl výkon z naší strany slušných. To je ale hrozně malý časový úsek. Po prvním inkasovaném gólu to šlo dolů. Nedokážu si to vysvětlit.

Věděl jste, že Slovácku se proti Baníku dlouhodobě daří?

Říkali jsme si to. Věděl jsem, že Slovácko na Baník umí. Bohužel jsme toho nevyužili. Ostrava vyhrála zaslouženě.

Kdy se utkání zlomilo?

O poločase jsme si řekli, že se dá s výsledkem 0:2 něco dělat. Ale hned jsme dostali takový gól. Já si myslím, že všechny branky byly úplně zbytečné. Celý zápas ale nebyl z naší strany dobrý. Moc nám toho nevyšlo.

Jak jste prožíval střídání, když vám tleskal celý stadion?

Ti, co mě znají, vědí, kam řadím Baník. Pro mě to byl složitý zápas. Hlavně jsem se musel srovnat v hlavě.

Bude těžké hodit nepříjemnou porážku za hlavu?

Po porážce 0:3 je to těžké, ale my se z toho musíme ponaučit. Hráli jsme venku, v Ostravě se každému hraje těžce. My se musíme rychle oklepat a výpadek s Mladou Boleslaví napravit. Po zápase jedu do Hradiště. Už v úterý hrajeme pohár. Musíme se dobře připravit.