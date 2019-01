Jedno rčení praví: kapitán opouští svou loď poslední. Leč realita je obvykle jiná (vyprávět by mohl odsouzený námořník Francesco Schettino zodpovědný za potopený parník Costa Concordia). V posledních dnech mu ve fotbale konkuruje i Nicolae Stanciu.

Zaječí úmysly tahouna zaskočily a nemile překvapily letenskou veřejnost. Po odchodu toužil navzdory dřívějším slibům: „Spartu neopustím, dokud s ní nevyhraju trofej.“



Galaktickou nabídkou jej zlákal Egypt, konkrétně káhirský celek FC Pyramids, který vlastní saúdskoarabský boháč Turki al-Šejk. Ročně si prý mohl vydělat až 75 milionů korun…

Jenže námluvy nedopadly. „U hráče byli majitelé štědří, jejich nabídka převyšovala i bundesligové kluby. Celky se však nedohodly. Částka za přestup byla vysoká, ale i já bych čekal vyšší,“ říká agent Pavel Zíka, jenž spolupracuje s rumunskou agenturou modelky a podnikatelky Annemarie Prodanové. A právě oni hráče zastupují.

Výjimečné peníze

Jak to tedy bylo? Podle informací Deníku činil přestupový balík ze země faraonů nadstandardních 180 milionů korun. Upřímně řečeno: ve FORTUNA:LIZE nenajdete Čecha nebo Slováka, jejichž hodnota by byla podobná.

Přesto na Letné vědí, proč neuhnout. Celkem si Stanciu za 34 utkání v rudém dresu připsal deset branek a deset asistencí, letos v tabulce přihrávek do gólových šancí i střeleckých pokusech vede ligu. V předfinálních pasech pak nestačí pouze na jabloneckého Michala Trávníka.



A nezapomínejte: je to nejdražší hráč, který kdy přišel do české nejvyšší soutěže.

Sparta za něj Anderlechtu vysázela zhruba 100 až 125 milionů korun (byznysmen Daniel Křetínský zřejmě už tehdy tušil, že by mohlo jít o dobrý obchod).



Stanciu ho v tomto potěšil. Ale na hřišti nepřesvědčil, možná i zklamal. Od zahozené penalty proti Jablonci bojoval se sebedůvěrou, výkony klesaly. S klubem se navíc vezl na vlně mizérie, Sparta se totiž propadla až na 5. příčku v tabulce.

Ale: dál jde o hráče evropských kvalit. „Nico je výjimečný. Taková tedy musí být i částka, za kterou by jej byl klub ochoten uvolnit,“ říká Zíka.



Vyplatí se Spartě rumunskou hvězdu držet? Přesto, že Stanciu rozhodnutí vedení respektuje, nadšený jistě není. Fotbalově by si v Egyptě pohoršil, finančně však jde o úplně odlišnou sféru.

Hon na Tetteha

Otázka zní: Nenapadne jej trucovat? Vzpomeňte na únor, kdy se podobně „předvedl“ třeba útočník Leicesteru Rijád Mahríz. Než si vydupal odchod do Manchesteru City, prohlásil: Nehraju!



Nemějte obavy, situace tak horká není. Stanciu nastoupil do zimní přípravy a už ve středu s týmem absolvuje přípravný duel proti Českým Budějovicím.

Navrch jeden důležitý poznatek: přestupní období je teprve na začátku. „Končí až na konci ledna. Předpokládám, že do té doby přijde na Nica jiná nabídka,“ podotýká Zíka. Pokud bude lepší (čtěte: alespoň 200 milionů), dá se tušit, že Sparta už by si asi dala říci.

Klid je naopak u Benjamina Tetteha. Ghanského kanonýra a autora devíti podzimních ligových tref hodlají v Generali Areně udržet. Stůj co stůj.



„Ben je mladý a perspektivní hráč. I na něj zřejmě během ledna přijde nabídka z velkých klubů a lig, myslím si ale, že minimálně do léta bude pokračovat ve Spartě,“ dodává Zíka.



Zima bude na Letné mimořádně zajímavá. Ostatně jako každý rok.