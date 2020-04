I tohle je cesta, jak s ním zatočit. Do bitvy se pustí nejlepší čeští hráči reprezentující týmy AC Sparta, FC Viktoria Plzeň, FK Teplice a esportové organizace Sampi a Entropiq, kteří svými výkony finančně podpoří Kliniku infekčních, parazitárních a tropických nemocí Nemocnice Na Bulovce. A slibují, že udělají maximum, aby se vybralo co nejvíc.

On-line ke koronaviru ZDE.

„Sleduju naši esportovou scénu, FIFU jsem hrával, bude to příjemný zpestření si zakomentovat, když teď máme od fotbalu na trávnících pauzu. Jsem fanoušek Playstationu a hraní her," uvedl sparťan Lukáš Vácha, který bude u turnaje coby komentátor stejně jako další fotbalista Jakub Podaný. „Jsem rád, že mohu podpořit akci, která pobaví a hlavně pomůže. Věřím, že nás čeká spousta skvělých virtuálních výkonů," těší se hráč pražských Bohemians.

Esport celosvětově roste, je obrovsky populární, což je znát také v Česku. Především je to v dnešní době jeden z mála sportů bezpečných. Uvědomují si to i profesionálové z organizace Entropiq a kolegové, kteří se k nim při charitativním turnaji přidají. Celý turnaj proběhne, aniž by hráči či komentátoři opustili své domovy. Všichni se navíc vzdali honorářů.

„Jsme rádi, že můžeme alespoň tímto způsobem a to i díky partnerům McDonald‘s, Tipsport a Fine Gusto podpořit naše zdravotníky a osoby pomáhající „v první linii“. Uvědomujeme si vážnost současné situace, a proto jsme se rozhodli využít popularity předních českých esportových týmů a fotbalových klubů, a pomoci tak tam, kde je to teď nejvíc potřeba," řekl Ondřej Drebota, generální manažer Entropiqu.

Kdy: 26. března 2020 v 17:00 hodin

Kde: na Twitch.tv

Kdo: AC Sparta Praha - Jan „Emerickson“ Krupička, FC Viktoria Plzeň - Lukáš „T9Laky“ Pour, FK Teplice - Martin „Dalas94“ Vujtík, Sampi - Dominik „Seron“ Čermák, Entropiq - Štěpán „Riijk“ Sobocki

Garance: 100 000 Kč



Na adrese Twitch.tv/Entropiqteam poběží stream, kde se s fanoušky o postřehy za mikrofonem podělí komentátor Michal Jinoch s ligovými fotbalisty Lukášem Váchou a Jakubem Podaným. Diváci tam budou moci během sledování zápasů přispět na boj s tímto zákeřným virem a pomoci vybrat co nejvyšší částku!