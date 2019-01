„Hmm, rozumím. Díky za info. Šťastný nový rok,“ hlesl Jaroslav Tvrdík, stále ještě šéf fotbalové Slavie. Položil sluchátko a bezradně se rozhlédl.

Kresba Milana Kounovského – Jaroslav Tvrdík | Foto: Deník

Před trenérem Jindřichem Trpišovským a sportovním ředitelem Janem Nezmarem musel s pravdou ven. „Posloucháme,“ osmělil se ten druhý.

Je to tady. To, o čem si delší dobu štěbetali nejen vrabci na střeše. Dávno nešlo jen o nevinné házení mincí do forbesu. Celek z Edenu, následovníci Bicana, Puče a Pláníčky, je na pokraji zhroucení.

Důvod? Čínský investor odčerpal veškeré finance a zmizel. Původně měl převzít „pouze“ akcie, nakonec klub kompletně vybílil. Rychle a profesionálně.

„Máme miliardové dluhy. Teď nám hrozí zrušení licence a z Edenu bude kancelářská budova,“ soukal ze sebe šéf. „A příští rok se můžeme přihlásit jen do páté ligy.“

Otázku, která visela ve vzduchu, po chvíli mlčení vyslovil trenér: „A kde budeme hrát?“

Jako první se vzpamatoval Nezmar. „Zkusím pronájem na Střížkově. Známe to tam. Vyškrábeme se zpět jako Glasgow Rangers,“ prohodil s povzbudivým úsměvem.

Trpišovský na něj navázal: „Číňanům se nedá věřit!“

Boss se na oba útrpně podíval. Klauni, pomyslel si. Přes 126 let tradice je v tahu. Nenávratně. I kvůli němu…

„A s kým asi? Všichni už jsou pryč. Nehledě na to, že já už tady nejsem úplně vítaná osoba,“ hulákal.

V pohádky, že kapitán opouští loď poslední, nevěřil nikdy. Přesto vytrval: kvůli památným bitvám v Evropské lize, titulu, děkovačkám u Tribuny Sever…

Teď přichází o poslední naději. Stejně, jako kdysi dovedl Slavii na vrchol, stojí u jejího pádu.

Zalovil v tašce a vytáhl zaprášenou složku. Nosil ji předpřipravenou už rok, ještě nikdy ale nepomyslel na to, že ji použije. Nyní neměl na výběr. Položil ji na stůl…

„Tak jinak, chlapci. Vy se můžete přihlásit do páté nejvyšší soutěže. Já končím,“ rozhodil rukama, zatímco aktualizoval stránku na Twitteru.

Než ostatní stačili cokoli namítnout, popadl aktovku a vyběhl ze dveří. Pryč, než přijdou novináři, říkal si, když probíhal muzeem, které tak velkolepě otevíral s Leošem Marešem.

Když nasál čerstvý vzduch, namísto nového tweetu se instinktivně rozhodl účet smazat. „Oddělal jsem klubový odkaz, oddělám i svůj,“ ulevil si a nasedl do auta. Nastartoval, zařadil se do vozovky a zamířil na letiště. Ani jednou už se neohlédl.

Sešívané jednou provždy opustil. Zmizel do neznáma a s ním i přes 126 let slávistické historie.

Článek obsahuje fikční text ze silvestrovského vydání Sportovního deníku. Obsažené informace se nezakládají na pravdě, autor si pouze ke konci roku dovolil odlehčit dění okolo pražských klubů Sparty a Slavie.