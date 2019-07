Celek z Edenu zápas v Teplicích zvládl výborně. Již po poločase vedl 3:0, a nic tak nebránilo tomu, poprvé nasadit Stanciua. „Chtěli jsme, aby byl s týmem, i když je jeho manko velké. Každá minuta na hřišti je plus pro nás i pro něj,“ uvedl trenér Jindřich Trpišovský.

Rumunský středopolař se ihned blýsknul gólem, ale našly se i neduhy. „Spoustu míčů zkazil, ještě není sladěný s týmem. Ale ukázal, proč jsme ho přiváděli. Měl klid na míči, proměnil gólovou šanci a jednu vytvořil pro Júsufa,“ hodnotil kouč.

Chce to ještě čas

„Ukázal, že může zúročit práci křídel i útočníků a může to být výborná spojka útoku se zálohou,“ doplnil Trpišovský. Ač se debut Stanciuovi povedl možná až nad očekávání dobře, na větší zapojení do zápasů to zatím nevypadá. „Jeho i nás ještě čeká obrovský kus práce, abychom ho začlenili do týmu,“ řekl kouč.

Prozatím však může být Stanciu hodně kvalitním žolíkem pro Slavii. Už takhle je silná lavička sešívaných s ním ještě nebezpečnější. „Je fajn, že ho můžeme ve volném týdnu zatížit, aby mohl o víkendu v zápase dostat deset, patnáct, třicet minut,“ pochvaloval si trenér.

Co jsou pro trenéra dobré zprávy, pro hráče nemusí být tolik radostné. Dá se očekávat, že Stanciu brzy ze sestavy někoho vytlačí. „Každým tréninkem asi bude blíž základu. Samozřejmě je pro nás konkurence, ale to je zdravé,“ prohlásil Petr Ševčík.

Spolupráci s rumunským šikulou si navíc pochvaloval. „Je to hráč, který si pořád chodí pro balony, ať zkazí, nebo ne. Stále chce být na míči a vymýšlet nějaké přihrávky,“ líbilo se Ševčíkovi. Slávističtí fanoušci se nyní jen mohou těšit na to, co Stanciu bude předvádět v ideální formě. První vystoupení totiž svádí k optimismu.