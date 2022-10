„V Lize mistrů se nám daří. V Plzni na to budeme chtít navázat a přidat další vítězství, abychom měli ve skupině na kontě dvanáct bodů,“ potvrdil po příjezdu do Plzně reprezentant Leon Goretzka, který dorazil do Doosan Areny na tiskovou konferenci společně s trenérem Julianem Nagelsmannem.

Jeho spoluhráči a zbytek týmu se ubytovali v nedalekém hotelu Vienna House, z jehož oken je vidět brána Plzeňského Prazdroje, a zamířili na pozdní večeři. Na obhlídku stadionu se fotbalisté celku z Mnichova vydají až v den zápasu.

Nepoštěstí se jim příliš často, aby vyráželi k zápasům Ligy mistrů autobusem. Jenže do Plzně to mají z Mnichova necelých 300 kilometrů. Bylo to tedy rozhodně pohodlnější než cesta letadlem přes Prahu.

A jak se zabavili hráči? „Já jsem si cestu krátil tím, že jsem podepsal asi pět tisíc autogramových kartiček,“ řekl 27letý Leon Goretzka.

Pak už dostal slovo trenér Julius Nagelsmann, který potvrdil, že Bayern nehodlá v Plzni nic podcenit. „Všichni si dokážou spočítat, že dvanáct bodů by byl téměř jistý postup, a dalo by nám to klid i do dalších zápasů v bundeslize. Já chci vyhrát v každém zápase bez ohledu na soupeře a takhle by to měl mít každý. Pokud by to tak nebylo, asi by neměl dělat fotbal,“ dodal kouč mnichovského celku.

