Jednadvacetiletý Tchouaméni otevřel skóre v 37. minutě hlavou po rohovém kopu. Při oslavě branky proběhl kolem sparťanského "kotle", odkud na plochu přiletěly kelímky a ozvaly se opičí skřeky.

Hráči Monaka včetně Kovače si okamžitě stěžovali u rozhodčího Olivera. Hlasatel domácí příznivce upozornil, že v případě opakování rasistických urážek hrozí ukončení zápasu. Po zhruba tříminutové pauze se pokračovalo ve hře.

Po závěrečném hvizdu se opět z "kotle" ozvaly skřeky. Sparťanští hráči se rozloučili pouze s fanoušky na hlavní tribuně, ke "kotli" na děkovačku se nevydali. K němu po chvíli zamířil pouze kapitán Bořek Dočkal, který se snažil na diváky apelovat. Stejně se už o poločase zachoval bývalý hráč Letenských David Lafata.

Z prvního utkání s Monakem odcházíme poraženi. #acsparta pic.twitter.com/Yjgv7PdOU6 — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) August 3, 2021

"Vyhráli jsme zápas, ale podstatné bylo, co se stalo po našem prvním gólu a také po závěrečném hvizdu. Všichni jsme smutní a zklamaní, že se v 21. století tohle ve světě děje. I fotbalové hřiště je svět. Rád bych, aby to přestalo, protože ve fotbale jsme si všichni rovni. Fotbal je mostem. Jsem moc pyšný na hráče, protože jsme dobře zareagovali. Někteří z nich byli opravdu naštvaní, zklamaní a smutní, ale řekl jsem jim, že jsme tu od toho, abychom hráli fotbal," řekl Kovač na tiskové konferenci.

Největší poselství

"Vím, že to bolí a že se to velmi těžko chápe. Je to nepochopitelné, ale řekli jsme si, že budeme pokračovat. Vyhráli jsme zápas a porazili jsme rasismus. To je největší poselství dneška. Tohle je cesta. Je důležité zdůraznit, že šlo o menší část diváků, ne celý stadion. Bavili jsme se o tom s rozhodčím a trenérem Sparty (Vrbou). Řekl jsem mu, že za to není zodpovědný. Jsme tu od toho, abychom hráli fotbal a vyhráli. Snad se to už nikdy nestane," uvedl Kovač.

Jen Sparta Praha dokáže najednou udělat ostudu na hřišti i v hledišti — Pavel Novotný (@PavelNovotnak) August 4, 2021

Hráče musel uklidnit. "Atmosféra v šatně byla velmi napjatá, probíhaly diskuze. Slova bolí víc než facka. Když někoho praštíte do obličeje, bolí to den. Tohle ale bolí déle. Zanechává to větší jizvu," prohlásil devětačtyřicetiletý bývalý kouč chorvatské reprezentace, Frankfurtu a Bayernu Mnichov.

"Týmu patří velká poklona, uklidnili jsme situaci. Druhý poločas byl dobrý, zasloužili jsme si vyhrát. Soupeř měl jenom jednu šanci, naopak my jsme mohli přidat další dvě tři branky. Tím, že hráči zažívají podobnou atmosféru v takových důležitých zápasech, se posouvají. Rozvíjejí se i jako lidé a fotbalisté. Všichni bojujeme spolu a držíme při sobě. Nikdo není sám. Jsme jeden tým. Už v minulé sezoně jsme byli jedno mužstvo, a tak tomu bude i teď," konstatoval Kovač.

Odveta v Monaku je na programu příští úterý.