Čerstvá posila Slezanů, osmnáctiletý záložník Pavel Šulc se zrovna narodil, když Pavel Zavadil kroutil svou první ligovou sezonu. Mezi oběma hráči je třiadvacetiletý věkový rozdíl. Talentovaný Plzeňák byl klidně mohl být Zavadilovým synem. „Je to tak, už jsem si na to ale zvykl. I na narážky spoluhráčů,“ svěřil se zkušený záložník.

„Když se objevil u nás v kabině, vrátily se mi myšlenky na můj začátek v Uničově. Jinak se těším na spolupráci s ním, má velký potenciál,“ dodává jedním dechem. S podstatně mladšími spoluhráči problém nemá. „Je to o vzájemném respektu. Nemám problém jim poradit, dveře mají u mě otevřené,“ podotkl Pavel Zavadil, který část své kariéry strávil ve Švédsku.

Nabízí se otázka, kde stále bere chuť a motivaci do dalšího drilu. „Fotbal mám strašně rád. Těším se na kabinu. Ten pocit, když se ráno probudíte a víte, že vás čeká trénink, mě nabíjí. Už se nemohu dočkat prvního zápasu,“ řekl fotbalista s 245 ligovými starty na kontě. „Dopředu mě žene i zodpovědnost, kterou vůči týmu a celému klubu v Opavě mám,“ přidává další motivační prvek.

Přípravu na sezonu si nějak výrazněji neupravuje. „Stejně jako celý fotbal, tak i příprava se mění. Trénuje se jinak, dělají nové věci. Snažím se odtrénovat toho co nejvíce. Jediné v čem ustupuji, jsou některé věci v posilovně, na které jsem v minulosti nebyl zvyklý,“ přiznává Zavadil.

Na fotbalovou dlouhověkost má svůj tajný recept, prozradit ho ale nechtěl. „Ten si nechám pro sebe, samozřejmě hlídat se musím,“ pousmál se.

Každý zápas emočně prožívá. Nemá problém se na trávníku poštěkat s protihráčem, diskutovat se sudími. „Nerad prohrávám, z toho plynou mé emoce. Půjdou se mnou až do důchodu,“ směje se autor osmadvaceti ligových branek. „Po zápase to vždy skončí podáním rukou. Na hřišti se to stalo, tam to musí zůstat,“ dodává vzápětí.

Aktuálně patří k nejstarším hráčům ligy, kteří kopou. Navíc je nejstarším střelcem české ligy. Jeden další milník má ještě ve hře. Absolutním gólovým rekordmanem je legendární Josef Bican, ten se trefil, když mu bylo 41 let, 10 měsíců a 27 dnů. Zavadil by mohl tento rekord pokořit v jarní části. „Proč ne, nebráním se tomu. Překonat pana Pepiho je v mých silách, jdu do toho,“ nebrání se další výzvě.

Na začátku léta si zahrál dokonce v týmu, kde nebyl nejstarší. „Šel jsem si kopnout za staré pány. Bylo jich málo, tak mě povolali. Musím přiznat, že mě to i bavilo,“ pokyvoval hlavou.

Na otázku, kdy hodlá skončit, odpověděl: „Tohle neřeším. Fotbal mě baví, zdraví drží. Na konec nemyslím. Navíc v Opavě to mám rád.“