Vaše fotbalová kariéra je bohatá. Kterými všemi kluby jste prošel?

Začínal jsem ve Slavii Praha, ve které jsem působil od dětství přes mládež a dorost až do B mužstva. Pak jsem přešel do Roudnice nad Labem. Z té jsem odešel v době, kdy klub ukončil své působení ve 3. lize. Z finančních důvodů se Roudnice přihlásila do nižší soutěže. Následně jsem přešel do Kolína, který hrál druhou ligu. Vedení klubu se rozhodlo jít jiným směrem, takže jsme se nedomluvili a rozhodl jsem se jít jinou cestou.

Pak přišel Vyšehrad, že?

Ano, tam se nám podařilo postoupit do druhé ligy, kterou jsem si tam také zahrál. Následně jsem se přesunul do Viktorie Žižkov, se kterou se nám podařilo postoupit do druhé ligy. Další mou štací byl tehdy nově vznikající tým FK Litoměřicko, kde jsem byl od jeho počátků. Kvůli finančním problémům jsem musel klub opustit a jít do Velvar.

Vaším posledním angažmá byly právě Velvary, jak se vám v nich hrálo?

Hrálo se mi tam velmi dobře, měli jsme dobrou partu v kabině. Bylo to i tím, že za Velvary hrál v podstatě celý tým Litoměřicka.

Ve kterém klubu se vám nejvíce líbilo?

Klubů jsem prošel více, takže to můžu porovnat (úsměv). Nejvíce se mi líbilo v Litoměřicích. V kabině jsme měli skvělou partu, navíc se mi líbilo také město.

Jste spíše přihrávající nebo zakončující hráč?

Od dětství se pohybuji na kraji hřiště, takže raději na branky přihrávám.

Když se ohlédnete za dosavadní kariérou, jaká byla?

Když zhodnotím své možnosti a soutěže, které jsem hrál, tak si myslím, že byla celkem úspěšná. Důležité bylo a stále je, že mi zdraví drží a zranění se mi zatím vyhýbala.

Jak jste se v posledních týdnech, kdy byla zavřená sportoviště, udržoval v kondici?

Jelikož bydlím na vesnici, nebylo těžké se jít proběhnout do lesa nebo cvičit. Cvičil jsem doma i na zahradě. Koronavirová krize mou kariéru ani přípravu na další sezónu negativně neovlivnila, naopak mi pomohla přijít do Arsenalu Česká Lípa.

Jak se zrodil váš návrat do České Lípy?

Já se do České Lípy ve své podstatě nevracím. Byl jsem vykoupen ze Slavie a zapsán jako kmenový hráč, ale za Arsenal jsem nikdy nehrál. Angažmá se zrodilo velmi lehce. Už minulé léto se k přestupu schylovalo, ale pak bohužel přišly nějaké okolnosti, které tomu zamezily. Jsem rád, že konečně můžu být v Arsenalu a těším se na to, až vyběhnu v dresu tohoto týmu na trávník.

Vás vykoupil Arsenal Česká Lípa v době, kdy jste hrál za Slavii B?

Ze Slavie mě vykoupil jeden člověk, kterého nechci jmenovat. Pak mě nechal zapsat do České Lípy, aby mě jiný klub zadarmo neukradl. Formálně jsem byl tedy hráčem Arsenalu, ale nikdy jsem za něj nenastoupil.

Co se během roku změnilo, že nyní už jednání s vedením Arsenalu vyšla?

V současné době má mnoho fotbalových klubů finanční potíže a je tedy složité udržet hráčský kádr. Nikdo mi nebránil vrátit se k jednáním s vedením České Lípy. Jsem rád, že konečně můžu přestoupit do tohoto klubu.

Jaký vztah máte k České Lípě a Arsenalu?

Českou Lípu považuji za moc krásné město. Arsenal má skvělé fanoušky, kteří umí udělat neuvěřitelnou atmosféru na domácích zápasech.

Přesouváte se ale do nižší soutěže, nebere to to jako kariérní pokles?

Rozhodně to neberu jako kariérní pokles. Naopak tuto skutečnost vnímám jako velkou výzvu. Chci pomoci Arsenalu k co nejlepším výsledkům a k postupu. Třeba se nám podaří postoupit do druhé ligy, která by celému městu slušela.

Připadá mi, že se na první zápas v dresu České Lípy těšíte, pletu se?

Na první zápas před našimi fanoušky těším, bude to skvělé. Chtěl bych touto cestou fanoušky pozdravit a sdělit jim, že se na ně moc těším a věřím, že jim budeme během sezóny dělat radost.