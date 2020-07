Konec spekulací. Fotbalisté Arsenalu Česká Lípa mají nového trenéra. Do klubu přichází místo Martina Řídele Michal Slabý z Litoměřicka.

Nový kouč Arsenalu Michal Slabý | Foto: Jaroslav Marek

Bývalý ligový fotbalista Plzně Liberce Martin Hřídel přišel do České Lípy během zimní přestávky na přelomu let 2019 a 2020. V létě 2019 trénoval fotbalový klub v Tuchlovicích, a pak si dal od trénování vinou osobních problémů pauzu. V Arsenalu měl smlouvu do konce sezóny 2019-2020. „Trenér Řídel má platnou smlouvu v Arsenalu do konce června. Tato smlouva bude dodržena. Jestli dojde k její prodloužení, to komentovat nechci,“ sdělil v polovině června předseda klubu Šimoník.