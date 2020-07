/FOTO/Na konci prvního týdne přípravy nastoupili dorostenci Arsenalu ke svému prvnímu zápasu. Soupeřem byl dorost Varnsdorfu. Tým z Děčínska přijel se svými klíčovými hráči, naopak České Lípě chyběli tři fotbalisté základní sestavy.

Tran s Mainlem se snaží zastavit pronikajícího Volejníka. Foto: Jaroslav Marek | Foto: Deník / VLP Externista

Českolipští se sice dostali do vedení, které však do konce poločasu neudrželi. „Z naší strany byl první poločas hodně slabý. Sice jsme dali gól po hezké kombinaci, prosadil se Dan Gregor, ale to bylo z naší strany všechno. Jinak jsme tahali za kratší konec,“ poznamenal po utkání trenér dorostu Arsenalu Lukáš Volek.