NOVÝ BOR - Fotbalisté z města sklářů podlehli třetiligovému Chebu 0:2.

Silný v hlavičkovém souboji | Foto: Deník

Sen o postupu do třetího kola Poháru ČMFS se Novoborským rozplynul. Domácí FC podlehl třetiligovému Chebu, který se tak může těšit na soupeře z Českých Budějovic, vedeného trenérem Františkem Strakou.

FC Nový Bor – FK Union Cheb 0:2 (0:1)

Konečný výsledek vůbec neodpovídá průběhu hry, protože více šancí si vypracovali Novoborští. „Chyběl nám ale důraz a klid při zakončení,“ litoval po zápase trenér Michael Šimek (na snímku).

Zato hosté, kteří od začátku hráli velmi opatrně, s jediným útočníkem, vytěžili z minima maximum. Minutu před poločasem zahrávali dva rohové kopy po sobě. Při tom druhém se míč po biliárové předehře na malém čtverci dostal na hlavu Škantára a bylo zle – 0:1.

Od druhého poločasu domácí zvýšili aktivitu a zejména Kubeš byl tím hráčem, který zakládal rychlé akce a sám i několikrát gólmana Vacha ohrozil. Žel, bez efektu.

A když přišla 67. minuta, při které se Chebští snad podruhé za poločas dostali před Szaboovu šestnáctku, bylo o postupujícím rozhodnuto. Odražený balon vrátil Čížek z 18 metrů zpět před branku a tečovaný míč se zastavil až v síti – 0:2.

Novoborští však zbraně nesložili. Vytvořili si hlavně v závěru místy až drtivou převahu, jenže střely Šafáře, jenž z malého čtverce trefil pouze tělo stojícího gólmana, či Kubeše, si cestu do sítě nenašly. A to ani v 84. minutě, kdy se právě Kubešův pokus odrazil od břevna na brankovou čáru.

„Škoda,“ povzdechl si trenér Šimek. „Měli jsme na to, abychom přes Cheb přešli. Soupeř hrál úsporně a my v prvním poločase zbytečně moc vlažně. Ale je to pryč, teď se musíme soustředit na zápas v Českém Brodě,“ snažil se novoborský kouč zahnat pocity zjevného zklamání z poháru myšlenkami na sobotní mistrák. Odjezd týmu je hodinu po poledni.

Branky: 44. Škantár, 67. Čížek. Rozhodčí Wencl. ŽK 1:1. Diváků 150.

N. Bor: Szabo – Štálík, Rampáček, Opočenský (49. Fleisher), Kubeš – Silný, Podolský (80. Krasnický), Šafář, Holeček – Buryánek, Hladík (69. Novotný). Trenér Michael Šimek.

Cheb: Vacho – Alexič, Martínek, Suchánek, Pelán – Chod (58. Papica), Kovalík (71. Sládeček), Šebesta, Čížek, Jungmann – Škantár (51. Linhart). Trenér Zdeněk Procházka.