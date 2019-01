Česká Lípa – Není to ještě úplně definitivní, ale s největší pravděpodobností už na jaře nebudeme vídat v českolipském dresu Petra Silného.

Silný v hlavičkovém souboji | Foto: Deník

„Na devadesát procent odcházím na půlroční hostování do německého Neugersdorfu,“ říká českolipský obránce, který s kapitánskou páskou dovedl v minulé sezoně Arsenal z divize do ČFL. Připomeňme jen, že v tomto německém klubu působí další bývalý českolipský hráč Donát. Jaký je hlavní důvod, pro fanoušky jistě nečekaného, odchodu? Vysvětlení je prosté.

Zkušený stoper neakceptoval návrh nové smlouvy, kterou mu českolipské vedení nabídlo. „Finanční ohodnocení by mi kleslo skoro o padesát procent a to si nemohu dovolit, protože mám rodinu.“ A co vedlo představenstvo českolipského Arsenalu k tomuto kroku? „Dochází k reorganizaci smluvních podmínek. Jsme zkrátka nuceni šetřit. Otázka je, jak se k tomu jednotliví hráči postaví,“ vysvětluje manažer týmu Roman Hejna.

Pro populárního „Sílu“ (přezdívka Petra Silného) to byl šok, když se o návrhu nové smlouvy dozvěděl. „Byl jsem hodně překvapený, když mi to vedení oznámilo. Mám smlouvu na rok a půl a myslel jsem, že jí dojedu.“ V německém klubu, který hraje pátou nejvyšší soutěž, bude působit za platových podmínek, které měl dosud v Arsenalu.

Zásah do defenzívy

Jelikož Petr Silný měl v poslední době jediný příjem z fotbalu, je jeho rozhodnutí neakceptovat snížení platu logické. Stejně tak ale lze pochopit českolipský klub, že se rozhodl v současné chvíli šetřit. Není ani první ani poslední z českých sportovních klubů, kdo se tak rozhodl. Je lepší včas snížit náklady, než po velkých výdajích klesnout na úplné dno. Vzpomeňme si na devadesátá léta a brummerovskou éru…

Je tu však ještě jiná otázka, kromě té ekonomické, a to sportovní. Odchod Petra Silného (už to nevypadá, že by jeho odchod mohlo něco zvrátit) je velký zásahem do českolipské defenzívy, která byla jak základním kamenem úspěšného tažení v loňské sezoně tak solidního podzimu v současném ročníku (10. místo není pro nováčka zdaleka žádnou ostudou).

Je sice pravda, že se závěr podzimu povedl mladému Řehákovi, který nastoupil i na místě stopera, a může tak být do budoucna dobrou alternativou, ale je také dobré si vzpomenout např. na domácí zápas se Žižkovem B, v kterém českolipská obrana působila chvílemi velmi bezradně. V tu chvíli si někteří fanoušci v hledišti povzdechli: „Kdyby tak hrál Silný…“

Osmadvacetiletý obránce v tomto zápase nehrál, protože od utkání s Varnsdorfem laboroval se zlomenými žebry. Zkrátka se ví, že jaro ukáže…

Autor: Alex Neugebauer