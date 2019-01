Českolipsko, Semily /FOTOGALERIE ZE STRÁŽE/ - Čtvrté místo v tabulce I. A třídy potvrdil FK Stráž v utkání s Jilemnicí, kterou družina trenéra Rudolfa Věcheta udolala.

Bozkov – Mimoň 3:2 (1:0)

Duel se hrál jako šlágr vedoucích týmů v Semilech. Úvod se odvíjel hlavně ve středu hřiště a výraznější obrátky nabral až ve 33. minutě, kdy se trefil Burnus. Po změně stran převzali aktivitu hosté, ale obrana Bozkova odolávala. Po hodině hry se však strhla přestřelka. Nejprve se trefil Hanoušek a srovnal.

„Domácí" se však rychle oklepali a za dvě minuty opět slavili zásluhou Plátkovy rány do šibenice. Za pět minut však Feher hlavou opět vyrovnal. Rozhodnutí ale přinesl až faul na Plátka. Ten potrestal z penalty Makula a Bozkov pak dovedl vyrovnaný duel k výhře.

Branky: 33. Burnus, 69. Plátek, 80. Makula z pen. – 67. Hanoušek, 75. Feher. Rozhodčí: Noháč. ŽK: 2:2. Diváků: 70.

Stráž pod Ralskem - Jilemnice 3:1 (2:1)

Výstavní gól dal Mikysa z poloviny hřiště 1:0. Následně Radim Věchet orazítkoval tyč, ale poté Stráž jako by vypnula motory. „Nedokázali jsme si kloudně přihrát a dělali chyby," nechápal Rudolf Věchet, domácí trenér. Osm minut před poločasem se mu aspoň na chvíli ulevilo.

Karel Cerman si vyměnil balón s Čonkou, ten po lajně poslal na zteč Tomáše Věcheta, jenž odcentroval před bránu a jeho bratr Radim hlavou zvýšil 2:0. „Myslel jsem si, že už bude klid a že do druhého poločasu pošlu kluky, kteří si na jaře ještě moc nezahráli," plánoval kouč.

Jenže před přestávkou Jilemnice snížila a po pauze byla na koni. Naštěstí pro Stráž své šance neproměnila. Naopak v 89. min. inkasovala a bylo rozhodnuto 3:1. „Kluky chválím za vydřené vítězství, ale ne za výkon. Myslím si totiž, že všichni mají v sobě více fotbalového potenciálu, než se kterým se v průběhu zápasu prezentovali," prohlásil trenér Věchet.

Branky: 17. Mikysa, 36. a 89. Věchet R. - 44. Horáček. Rozhodčí: Horáček, ŽK: 5:7. Diváků: 100.

Stráž: Pavlíček - Věchet T., Moravčík, Wurdák, Mikysa - Čonka, Cerman K., Novák (46. Synek), Bukáček (62. Oniščenko) - Věchet R., Cerman T.

Cvikov - Stráž nad Nisou 2:2 (1:1)

Do Cvikova přijel na jaře dosud nejkvalitnější soupeř, proti kterému domácí celek v I. A třídě nastoupil. Alespoň podle názoru kouče Miroslava Novotného, jehož svěřenci vydolovali remízu s týmem Stráže nad Nisou.

„Hosté mě opravdu překvapili, jak se oproti podzimu zlepšili. Mají mladý, perspektivní kádr, běhavé mužstvo, které dělalo naší kombinační hře problémy," přiznal cvikovský lodivod.

Domácí šli od 30. minuty do vedení po přesné koncovce Kuběně, za deset minut měl ten samý hráč na kopačce druhou gólovou, ale při dorážce z pěti metrů nastřelil pouze gólmana, to samé se povedlo ve 43. minutě Kaiserovi. „Byla to škoda, protože za stavu 2:0 bychom šli do druhého poločasu v mnohem větším klidu."

Jenže právě úvod II. půle Cvikovu nevyšel. Nejprve se do centru hlavou opřel Vogt a zanedlouho hosté přečetli špatně zahraný domácí ofsajdsystém a rázem vedli 2:1. „V této fázi se zápas pro nás nevyvíjel dobře, navíc soupeř hrál opravdu důrazně a dobře. Až v poslední čtvrthodině se kluci semkli, a proto je musím pochválit, že to nezabalili," zdůraznil kouč Novotný.

Závěrečný nápor Cvikova gradoval v nastaveném čase, kdy Coufal vypálil k tyči a gólman míč vyrazil na roh. Ten rozehrál Brenn a na zadní tyči hlavičkující Červenka srovnal na konečných 2:2.

„Vzhledem k tomu, že jsme měli více gólovek, tak mě ztráta dvou bodů doma mrzí. Na druhou stranu jsem rád, že v poslední minutě nastaveného času jsme dokázali aspoň srovnat, za což všem hráčům děkuji," dodal Novotný.

V dalším kole Cvikov zajíždí na půdu Mimoně.

Branky:30. Kuběj, 95. Červenka - 47. Vogt, 54. Oberreiter. Rozhodčí: Tykva, ŽK: 3:1. Diváků: 70.

Cvikov: Machačný - Jeník, Brenn, Jirák (86. Beneš), Červenka, Kasier, Bobelák, Coufal, Knolle, Kuběj, Pěnička. Trenér M. Novotný.

Další zápasy I. A třídy:

Harrachov - Frýdlant 4:3 (3:0). Branky: 14. a 21. Adámek, 37. Chlup, 81. Barbořák - 62. a 82. Coufal, 89. Řepa. Rozhodčí: Vydra, ŽK: 1:0. Diváků: 120.

Krásná Studánka - Hejnice 2:2 (1:1). Branky: 13. Housa, 65. T. Hájek - 42. Severýn, 55. Zoreník. Rozhodčí: Paulus, ŽK: 4:2, ČK: 60. Grepl (KS). Diváků: 70.

Lomnice - Raspenava 3:1 (0:0). Branky: 47. Kos z pen. 84. Ďoubalík, 90. Drahoňovský - 82. Hradec. Rozhodčí: Marek, ŽK: 3:1. Diváků: 50.

Horní Branná - Mírová 1:3 (0:2). Branky: 69. Vašek - 35. a 48. Špína, 6. M. Jíra. Rozhodčí: Trdla, ŽK: 1:3. Diváků: 110.

