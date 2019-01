Českolipsko /FOTOGALERIE/ – Radost zavládla ve Starých Splavech po prestižním duelu v rámci krajské I. B třídy mezi domácí TJ a Spartakem Dubice. Třetí prohru v řadě utrpěl FK Stráž. Tentokrát nestačil na Habartice a v tabulce I. B třídy spadl na dno.

Stráž – Habartice 0:3 (0:0)

Až do vyloučení gólmana Kotlára ze 73. minuty to na porážku hostitelů vůbec nevypadalo. A kdyby své šance nezahodili Hepil, Wurdák, Valeš a Roll, tři body by zřejmě zůstaly doma.

Pak ale přišel inkriminovaný moment, při kterém habartický Tůma prošel přes čtyři hráče a brankář Kotlár jej zastavil jen za cenu nedovoleného zákroku. Od rozhodčího Trdly uviděl červenou kartu a Bílek z PK otevřel skóre. V posledních pěti minutách vyrobili naprosto stejné chyby Blaško a Peřina, za což je dvakrát potrestal Kyncl – 0:3.

Stráž: Kotlár (Ondrák) – Hepil, Synek, Šindelář, Blaško – Svatoš (Cerman), Oniščenko, Peřina, Valeš (Durač) – Wurdák, Roll.

St. Splavy – Dubice 1:0 (0:0)

Splavští chtěli odčinit prohru v dohrávce s Bukovany a především svým výkonem uctít památku zesnulého trenéra Kamila Šourka.

K vidění byl oboustranně zajímavý fotbal, oba rivalové předváděli útočnou hru založenou na rychlých brejcích, ale obránci včetně gólmanů stáli na pevných základech. V prvním poločase byl nejblíže ke gólu domácí Pavel Pergl. Jeho umístěnou hlavičku do horního růžku vytěsnil parádním zákrokem gólman Hruška.

Atraktivní fotbal pokračoval i po přestávce. Splavští dvakrát orazítkovali břevno (Jelínek, Rejzek) a tyč (Chlumecký), ale ani hráči Spartaku, které na hřišti burcoval agilní Milan Slipčenko, nebyli bez šancí, jenže domácí brankář Halgaš všechny jejich pokusy zlikvidoval. Jediná chyba Dubice stála svěřence trenéra Zdeňka Pětiokého všechny body. Průnik a přesnou přihrávku Chlumeckého zúročil Habel – 1:0.

Splavský kapitán měl za pár minut stoprocentní „tutovku“, kterou však trestuhodně zahodil. Závěr patřil Dubici, ale vyrovnávací gól jí nebyl souzený

St. Splavy: Halgaš – Vidner, Jelínek, Štikar, Treutner – Rejzek, Habel, Štěpánek, Miler – Chlumecký, Pergl, (Jeništa, Vaněk, Novák).

Dubice: Hruška – Proch (Jantač), Podrazil, Horňák, Mareček – Hájek, Slipčenko, Ráliš, Dutka – Kulha (Bárta), Škach.

I. B třída západ

Další výsledky 5. kola: Rozstání-Chrastava 1:0, Loko Č. Lípa-Dubá 0:2, Ruprechtice-Kr. Studánka 0:2, Bukovany-Hrádek B 5:0, Rynoltice-Raspenava 5:2.

1. Bukovany 4 4 0 0 11:0 12

2. Dubá 4 3 1 0 12:6 10

3. St. Splavy 4 3 0 1 7:4 9

4. Ruprechtice 4 3 0 1 6:4 9

5. Studánka 3 2 1 0 8:3 7

6. Rozstání 4 1 3 0 8:7 6

7. Chrastava 4 2 0 2 7:6 6

8. Habartice 4 1 1 2 9:10 4

9. Rynoltice 4 1 0 3 9:10 3

10. Dubice 4 1 0 3 3:8 3

11. Raspenava 4 1 0 3 5:11 3

12. Hrádek B 4 0 2 2 3:9 2

13. Loko Č. Lípa 3 0 1 2 2:5 1

14. Stráž p. R. 4 0 1 3 4:11 1