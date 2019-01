Českolipsko /I. B TŘÍDA/ - Šestice okresních mužstev, působící v krajské I. B třídě, má za sebou zápasy 3. kola. Znovu nezaváhala rezerva Doks a je v čele tabulky.

Ilustrační foto. | Foto: Pavel Kacerovský

Doksy B - Bílá 6:1 (3:1)

Domácí začali nebojácně, a když v 8. min. Pilař přehodil hostujícího gólmana, zdálo se, že utkání bude jednoznačné. Opak byl však pravdou. Hosté získávali uzemní převahu a zaslouženě brankou Jiránka srovnali. Domácí však bojovali, hru vpředu zjednodušili a brankami Kýčka šli do kabin s dvougólovým vedení.

Po změně stran byli opět hosté aktivní, ale na nebezpečné protiútoky domácích nenašli zbraň a po brankách Švece a Pilaře prohráli vysoko 6:1. „Nutno však konstatovat, že prohra pro hosty byla dost krutá," uznal trenér Pavel Kolář

Branky domácích: Kýček 2, Pilař 2, Švec 2. Rozhodčí: Noháč Háša, Havel, ŽK: 0:1. Diváků: 70.

Doksy B/ Jestřebí: Kadlec - Drábek, Picek O., Jurčik, Vinš - Němec, Picek R., Picek Fr (59. Procházka) Švec - Kýček (74. Kněžour), Pilař.

Bulovka - Velký Valtinov 2:1 (2:0)

V průměrném utkání byli domácí lepší a pomohla jim proměněná penalta gólmanem Zajíčkem, který potrestal sražení Eimana. Ve 37. zvýšil vedení Bulovky Potoč, který dorážel hlavičku Lengála po rohovém kopu. Před poločasem se dostal po úniku před brankáře Hofman, ale strážce branky mu šanci zmařil.

Po změně stran se hosté zlepšili a Bulovka se dostávala pod tlak. Zajíček si dost zachytal, ale na střelu Horáčka byl krátký. Naštěstí to byla jen jediná rána, která ho překonala.

Branky: 6. Zajíček z pen., 37. Potoč - 51. Horáček. Rozhodčí: Drobník, ŽK: 2:2. Diváků: 80.

Vratislavice - Bukovany 1:1 (1:1)

Domácí měli navrch, ale střelecky se nedokázali prosadit. Hosté podnikali nebezpečné protiútoky a z jednoho takového se jim povedlo vstřelit vedoucí gól. To když chtěl Ujka centrovat, ale míč se odrazil od tyče do brány. Hrálo se sice v režii Vratislavických, jenže jediný gól se podařilo vstřelit jen Bandovi. To nová posila využila kolmou přihrávku do vápna a následně z otočky zavěsila.

V dalším průběhu si Vratislavice vytvořily další možnosti k otočení skóre, ale koncovka je ten den pořádně trápila. „Také proto beru výsledek jako ztrátu dvou bodů," konstatoval trenér Miloslav Ulihrach.

Branky: 44. Banda - 25. Ujka. Rozhodčí: A. Brož, ŽK: 3:4. Diváků: 50.

Horní Police - Rozstání 3:2 (3:1)

Hosté začátek zápasu prospali. V 50. vteřině zahrávali domácí rohový kop a hlavičkující Jánský byl přesný. Ve 13. minutě zahrávala Horní Police trestný kop ze 30 metrů a povedený kop Heřmánka skončil v šibenici.

Hosté se pak probrali a zaváhání domácích gólově potrestal Roll 2:1. Jenže za dalších pár minut domácí znovu vedli o dvě branky. Špatného výkopu od branky se zmocnil Heřmánek 3:1. Po obrátce snížil hostující Passian, ale výhru 3:2 si domácí pohlídali.

Branky: 13. a 20. Heřmánek, 1. Jánský - 16. Roll, 77. Passian. Rozhodčí: Klimt, ŽK: 3:3. Diváků: 60.

Rynoltice - Staré Splavy 4:1 (2:0)

„Pro nás to byl nepříjemný soupeř i hřiště. Před utkáním jsem kladl důraz na to, abychom míče odehrávali hned ze vzduchu a hlavně důsledně bránili s přechodem do protiútoku podle možností. A hned v šesté minutě jsme po zaváhání Vidnera a brejku Pudila inkasovali," mrzelo trenéra Vladislava Chmelu.

Ve 22. minutě sebrali domácí hráči míč Jantačovi a Ptáček z 18 metrů zvýšil na 2:0. „Domácí měli v prvním poločase víc šancí a nás prakticky k ničemu nepustili," přiznal Chmela.

Ve druhé půli začali hosté více bojovat. „Začali jsme dá se říct náporem, kdy jsme domácí dvacet minut k ničemu kloudnému nepustili. Tato změna byla hlavně v pohybu všech hráčů. Bohužel tento tlak byl bez gólového efektu." Rynolticím pak pomohla akce z 65., kdy Jar. Vacek poslal míč za obranu, odkud Zeidler přehodil Halgaše 3:0. Vzápětí Zeidler předvedl rychlý protiútok a bylo to 4:0. Hosté se dočkali v 72., po brejku vstřelil čestný úspěch Vítek.

Branky: 65. a 67. Zeidler, 6. Pudil, 22. Ptáček - 72. Vítek. Rozhodčí: Hnětynka, ŽK: 3:4. Diváků: 80.

Staré Splavy: Halgaš - Vidner, Sameš, Miler, Pergl, Treutner, Vítek, Švarc, Jantač, Bečvařík, Chlumecký.

Dubice - Hrádek B 6:3 (2:1)

Dubice začala utkání náporem, už v 5. min. byl na hranici velkého vápna nedovoleně zastaven Dutka a Škach se z přímého kopu trefil parádně 1:0. Domácí nabuzeni rychlou brankou pokračovali dál v kombinační hře a šance si postupně vytvořili Pětioký, Bárta a Dutka nepřihrál do vyložené šance Grobarčíkovi.

Ve 20. min. přišla další pohledná akce Dubice, Grobarčík přihrál Pětiokému, ten na pravé straně vysunul Podrazila, jenž zakončil svůj nájezd zkušeně 2:0. V 38. minutě se dočkaly hosté. Škach zahrál obloučkem malou domů, nevšiml si však že mu Košťák vyběhl naproti, míč ho přeletěl a dobíhající Šulc neměl problém dopravit míč do prázdné branky 2:1.

Do druhého poločasu vlétli domácí jak uragán, míč se po ose Dutka, Bárta dostal k volnému Třešňákovi a jeho bomba z hranice velkého vápna skončila v síti 3:1. Hned po rozehrání ztratili hosté balón, Kulha přihrál nabíhajícímu Třešňákovi a jeho další střela znamenala vedení 4:1. A když po rohovém kopu Podrazila zvýšil parádní hlavičkou pod břevno Pětioký již na 5:1, nevypadalo s hostujícím mužstvem vůbec dobře.

Domácí ukolébaní čtyřbrankovým vedením zapomínali na zadní vrátka, a tak hosté zakládali rychlé protiútoky a po jednom z nich snížil Černohorský na 5:2. Spartak odpověděl po akci Dutky s Hájkem, když se ve vápně uvolnil Vodrážka a po kličce brankáři zvýšil na 6:2, o minutu později korigoval na konečných 6:3 Černohouz.

Branky: 50. a 52. Třešňák, 7. Škach, 19. Podrazil, 58. Pětioký, 75. Vodrážka - 37. Šulc, 72. Černohorský, 77. Černohouz. Rozhodčí: Linhart, ŽK: 2:2. Diváků: 60.

Dubice: Košťák - Pětioký (Székely), Proch, Škach, Třešňák - Podrazil, Grobarčík (Cina), Hájek, Kulha M. - Bárta (Vodrážka), Dutka.

Chrastava - Nová Ves 4:2 (0:2)

Chrastava byla sice od začátku lepší, ale po chybě inkasovala z kopačky rychlého Řezky. Domácí Mareček vzápětí v ložence přestřelil a dál jeho spoluhráči měli víc ze hry. Hosté předváděli rychlé brejky a po jednom z nich se prosadil T. Holub. Ves tak v poločase vedla o dvě branky. Domácím se nezdál protihráč Oppa, pročež udělali konfrontaci, ale nic se neprokázalo a hrálo se dál.

Chrastava bojovala s koncovkou, a signál ke zteči dal gólem Beneš ranou přes celou bránu. Minutu na to začal svůj střelecký koncert nepolapitelný Suk a hattrickem sestřelil Novou Ves, která s přibývajícími minutami fyzicky odpadávala.

Branky: 57., 80. a 82. Suk, 56. Beneš - 3. Řezka, 40. T. Holub. Rozhodčí: Háša, ŽK: 1:1. Diváků: 70.

TABULKA