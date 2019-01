Doksy - Na hřišti v Dubé podlehly kvalitnímu Junioru Děčín o tři branky.

Střela domácíh skončila na tyči dokské branky | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Účastník I. A třídy Ústeckého kraje, tým Junior Děčín, se stal prvním soupeřem v letní přípravě pro nováčka stejné soutěže Liberecka – TJ Doksy. Přátelský zápas se odehrál na travnaté ploše v Dubé, odkud si Děčínští nakonec odvezli výhru 5:2.

„Chyběli nám čtyři hráči základního kádru, ale i tak jsem za toto utkání rád, protože dostali příležitost další kluci, kteří se v hojném počtu zapojili do náročné přípravy,“ říkal po utkání dokský kouč Milan Bubla.

Jeho svěřenci sice inkasovali pět branek, což se může zdát hodně, jenže dvě z toho byly vlastní. Nejprve si srazil míč do branky Karel Sommer a v 53. minutě soupeř napálil míč, který směřoval mimo brankovou konstrukci, přímo do zad Martina Vaňátka a skončil v síti. To už bylo 3:0 pro Děčín.

V úvodu střetnutí však měli velké šance Miartuš a Bláha. Prvně jmenovaný hned v 5. minutě šel na gólmana zcela sám. „Jenže v rozhodující chvíli mu podklouzla stojná noha a on trefil balon špatně, takže střela šla zcela mimo bránu,“ popsal první velkou příležitost mužstva kouč M. Bubla. Zanedlouho Bláha přelstil děčínský ofsajdsystém, ale ani z toho gól nepadl.

Vnitřní sílu prokázali Dokští právě i za nepříznivého stavu 0:3, kdy se jim zaslouženě podařilo snížit na rozdíl jediné branky. Na 1:3 snížil po přihrávce od Sommera Bláha a na druhý gól Kolaříkovi ukázkově asistoval Michal Vaňátko. „V této fázi utkání jsme byli lepší, měli jsme tlak a mohli vyrovnat, ovšem nebylo nám přáno. Ale musím sportovně přiznat, že Junior má opravdu velmi kvalitní mančaft,“ řekl uznale lodivod Bubla, který z porážky tragédii nedělá. „Kdepak. Vím totiž, že máme dobré mužstvo plné poctivých hráčů, kteří jsou odhodlaní na sobě stále pracovat a zlepšovat se,“ potvrdil Milan Bubla.

Doksy mají před začátkem podzimní části I. A třídy odehrát ještě čtyři střetnutí. A pak už je čeká premiéra, v níž se představí v roli hostujícího týmu na hřišti ve Stráži pod Ralskem proti zkušenému domácímu celku.

Sestava Doks: Osmančik (46. Valeš) – Svatý (15. Zajkr, 55. Zlatník), Sommer, Vaňátko Martin, Horčík (65. Vaňátko Michal), Jurčik (80. Jančar) – Bláha (65. Zoubek), Kolařík). Trenér Milan Bubla.