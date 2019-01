Českolipsko – Fotbalistům Slavoje Dubá se v jarní části I. B třídy vůbec nedaří. Potvrdil to i poslední zápas, v němž hostili sousedního rivala ze St. Splavů. Ten vyhrál celkem v pohodě 3:1.

„Nám to prostě nejde. Chybí na hřišti Michal Lodinský, který laboruje se zraněním, což je hodně znát,“ říkal sklesle Václav Krs, hráč Dubé. Sám otevřeně přiznal, že na třetím vstřeleném gólu St. Splavů má vinu právě on. „Beru to na sebe. Špatně jsem odhadl situaci při útočné akci soupeře a Splavští snadno skórovali,“ kál se.

Dubá – St. Splavy 1:3

Skóre derby otevřel v 25. minutě Treutner, osm minut před poločasem hostující gólman Halgaš fauloval Soukupa a nařízenou penaltou nepohrdl Mydlář, ovšem těsně před půlí St. Splavy znovu vedly. Chlumecký prodloužil míč na Pergla a ten své sólo zakončil přesně – 1:2.

Dubá mohla srovnat ve II. půli Charouzkem, ale Halgaš byl na místě, na druhé straně Rejzek orazítkoval Dvořákovu tyč. Rozuzlení přišlo v 72. minutě, kdy se míče zmocnil Miler, jenž vybídl nabíhajícího Pergla – 1:3.

„Myslím si, že jsme na tom byli herně lépe a vyhráli zaslouženě. Šli jsme za vítězstvím důrazněji. Teď by to ještě chtělo potvrdit doma s Habarticemi,“ přeje si trenér Vladislav Chmela, který přišel do St. Splavů během zimní přestávky.

„Proč se nám na jaře zatím moc nedařilo? Přišli noví hráči, pozměnili jsme sestavu i herní projev. Ale hlavně nás poměrně často položila jedna jediná chyba, z které jsme inkasovali, a naopak řadu gólovek jsme nedali. Proto věřím, že v Dubé se to konečně prolomilo,“ zdůraznil splavský lodivod.

Branky: 37. Mydlář (PK) – 44. a 72. Pergl, 25. Treutner. Rozhodčí: Marek M. – Brož, Řeháček ml. ŽK: 2:1. Diváků: 100.

Dubá: Dvořák – Pokorný – Beneš, Krs, Hejna – Drahoňovský, Mydlář, Heptner, Soukup – Porch, Charouzek (Jeništa, Švec, Lodinský P. ml.).

St. Splavy: Halgaš – Jelínek – Vidner, Šimon, Habel, Treutner – Miler, Machač, Rejzek (Vaněk) – Chlumecký, Pergl (Endler, Sameš).

Na podzim beznadějně poslední a k sestupu v podstatě již téměř odsouzená Stráž pod Ralskem vstává z mrtvých. Vyhrává především v domácím prostředí, jako minulý týden nad Ruprechticemi (3:1).

Stráž – Ruprechtice 3:1

Hned na začátku duelu Čonka nádherně přihrál před branku na Radima Věcheta a ten nezaváhal - 1:0. Ve 23. min. mohl Pošva zúročit centr od R. Věcheta, ale se situací si neporadil, a tak na druhé straně trestal přesným volejem Průcha - 1:1. Hned pár momentů poté se zaskvěl domácí brankář Tománek, který bravurně vytěsnil hlavičku Urbana, jež směřovala do šibenice.

Minutu po přestávce se Tománek zranil, na jeho místo musel náhradník Křáp, ale to nic na touze domácího mužstva po zisku tří bodů neubralo. Nejprve to byl znovu R. Věchet, jenž potrestal hrubku v ruprechtické obraně (2:1), a za minutu sváteční střelec Pošva ranou k tyči potřetí v utkání překonal brankáře Jiráka - 3:1. Stráž se v neděli od 17 hodin představí na hřišti Bukovan.

Branky: 13. a 48. Věchet R., 52. Pošva – 34. Průcha. Rozhodčí: German. ŽK: 3:5. ČK: 0:2

Stráž p. R.: Tománek (Křáp) - Roll, Synek, Wurdák, Šindelář, Pošva (Oniščenko) Čihák, Věchet T., Čonka, Hepil (Novák), Věchet R.

