„Sice mi na prvního střelce chybí hodně branek, ale o to první místo se porvu,“ má jasno mladý kanonýr, který už na dva roky přerušil svou krátkou fotbalovou kariéru.

V posledním kole jsi dal čtyři kousky. Jak všechny góly padly?

První branka padla hned po rozehrání. Spoluhráč to nakopl za obranu a já běžel sám na bránu. Další tři branky byly až po poločase. Druhý gól jsem dal po odrazu do prázdné branky. Třetí jsem dával po centru v malém vápně a čtvrtý gól byl hodně se štěstím, když se míč odrazil od brankáře a já v leže do míče kopnul. Míč projel pod brankářem a padl tam.

Jste aktuálně na čtvrtém místě. Jaké jsou ambice celého týmu v krajském přeboru v letošní sezoně?

Náš cíl na začátku sezóny bylo se dostat do TOP 5, což se nám zatím daří. Aktuálně bojujeme o třetí místo, kde jsou zatím Semily.

Ilja Singer, mladý kanonýr z Nového Boru.Zdroj: archiv I. SingeraAktuálně máš na svém kontě 42 branek. Sleduješ pořadí střelců? Zaznamenáváš si někam své branky?

Na prvního mi už bohužel chybí devět branek, přesto budu bojovat o to první místo. Tabulku střelců sleduji po každém kole a branky si nezaznamenávám. Ale pamatuji si fakt hodně branek, co jsem kdy dal.

Kdy jsi vůbec začal s fotbalem?

Fotbal hraji od školky. Když mi bylo osm, tak jsem začal hrát v Kamenickém Šenově registrovaný fotbal. Pak tátovi jednou zavolal trenér z Nového Boru. Na to konto jsem jsem se rozhodl, že tam půjdu. Udělal jsem dobře.

Jaké byly první tréninky?

První tréninky v Kamenickém Šenově si úplně nepamatuju. Ale v Novém Boru byly v pohodě, pamatuji si na kluky. Bohužel po nějaké době mě to přestalo bavit dal jsem si na dva roky pauzu, což byla jedna z největších chyb, co jsem kdy udělal. Když jsem si v létě kopal na zahradě, tak jsem si řekl, že fotbal chci zase začít hrát a udělal jsem dobře. Baví mě to, našel jsem si nové kamarády a chci na sobě víc a víc pracovat.

To je výborná zpráva. Nastřílel jsi už hromadu branek. Která byla, zatím, ta nejhezčí?

Každý gól je pro mě nejlepší, pomáhám tím celému týmu. Mám dobrý pocit, že se branky líbí i divákům. Jeden z nejlepších gólů byl pro mě ten první za Nový Bor, když jsem ho dal po zemi k tyči.

Co tě na fotbale nejvíc baví?

Dá se říct, že mě baví všechno. Když se prohraje, tak se chci ponaučit ze svých chyb. Když se vyhraje, tak mám rád oslavování v kabině i na hřišti.

Jistě máš fotbalové sny a cíle. Jaké jsou?

Chci si jednou zahrát za nějaký profesionální klub a chtěl bych reprezentovat svou zemi. Pak tam jsou samozřejmě trofeje, které bych chtěl získat.

Fandíš Spartě nebo Slavii?

Já nefandím ani jednomu českému týmu. Kdybych si měl ale vybrat, tak Slavia. Fandím Liverpoolu a Barceloně.

Na fotbal koukal na televizi, teď střílí góly za cvikovský dorost

Co tě kromě fotbalu ještě baví?

Baví mě strávit čas s rodinou a kamarády. Po večerech si zahraji s klukama z fotbalu nějaké počítačové hry. S rodiči jezdíme na hokej, s kamarády chodíme do kina.

Jak jsi na tom vůbec ve škole? Samé jedničky?

Často dostávám jedničky, dvojky a trojky. Bohužel se někdy stane, že se vyskytne i čtyřka.

Jistě máš fotbalový vzor. Kdopak to je?

Nemám přesně fotbalový vzor, ale od každého profesionálního fotbalisty si vezmu vždycky něco k sobě. Jednou bych chtěl být já sám fotbalovým vzorem.