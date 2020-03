Fanoušci tak musí řešit nepříjemnou situaci s tím, zda se jim vrátí zaplacené peníze za vstupenky, ubytování nebo letenky. „Zatím mám zaplaceny dvě vstupenky na zápas Německo – Francie v Mnichově (ME ve fotbale – pozn. red.), každá stála cca 4 500 Kč. Jsou normálně zaplaceny, ale měly být k dispozici až v květnu,“ prozradil fotbalový příznivec Ondřej Velechovský.

„Nejedná se totiž o papírové vstupenky, ale pouze elektronické, které budou uloženy v mobilní aplikaci. Ubytování jsme neřešili, je to kousek, tak jsme chtěli jet po fotbale normálně zpátky,“ upřesňuje Velechovský.

„Nevím, jak to budeme řešit. Asi počkáme, jak se to vyvine. Peníze snad v případě nouze vrátí. Kdyby bylo přesunuté Euro třeba o rok, tak si lístky klidně ponecháme,“ dodal Velechovský.

Podobné trable bude řešit také další fanoušek Vladislav Tkačenko. „Mám zakoupené jen dva lístky na zápas Nizozemsko vs. Ukrajina (ME ve fotbale – pozn. red.). Měl jsem v plánu jet autem a ubytování si zařídit později přes Airbnb. Myslím, že UEFA bude peníze vracet. Nejlepší by však bylo, jestli šampionát posunou o ten rok, aby lístky zůstaly v platnosti, protože získat je znovu bude docela těžké,“ usmívá se Tkačenko.

Vrásky na čele teď přibudou také Ondřeji Podzimkovi. „Mám koupené lístky a letenky. Ubytování jsme chtěli řešit později,“ přiznává.

„Vzhledem k nastalé situaci už se s vidinou Eura tento rok víceméně loučíme. Pokud se to potvrdí, budeme chtít, aby nám vrátili peníze nebo aby lístky platily na příští rok, pokud bude roční odklad. S letenkami to bude složitější, ale třeba by se nám storno taky mohlo povést. V každém případě to bude velké zklamání, protože jsme se na Euro moc těšili,“ pokrčil rameny Podzimek.

Radost z momentálního dění nemá ani Lukáš Neudert. „Máme zaplacené letenky a zařízené ubytování. Jelikož jsme se rozhodli strávit v Anglii týden, tak máme zaplacené i některé vlakové spoje do vedlejších měst,“ vyjmenovává Neudert.

„Pokud dojde k odložení Eura, tak budeme požadovat vrácení peněz za lístky. Jsme optimisté a věříme, že se celá situace uklidní a my mohli vycestovat alespoň za památkami,“ hledá Neudert náhradní variantu.

„Máme zařízené ubytování, vstupenky na utkání a letenky do Londýna,“ říká Jiří Beneš.

Pakliže by došlo na nejhorší možný scénář, Beneš už má v hlavě, kterak bude celý problém řešit. „Pokud dojde k odložení turnaje, budeme muset stornovat ubytování, které máme prostřednictvím Airbnb, tam by neměl být problém s vrácením peněz. Horší to bude s letenkami, jelikož je máme od Ryanair a ta má ve smluvních podmínkách, že peníze za letenky nevrací, pouze že si můžeme zvolit jiný let v jiný termín,“ prozrazuje Beneš.

„Ale já doufám, že vzhledem k situaci nám peníze vrátí. Vstupenky nám snad ponechají na příští rok, protože nás to neodradí a chceme vyrazit tak či tak,“ má jasno Beneš.

Někteří sportovní nadšenci měli namířeno ještě dál než na evropský šampionát ve fotbale. Petr Lebduška se svým bratrem plánovali navštívit zápasy NHL. „Měli jsme letět do USA do Colorada (Denver) na týden k sestře, která tam žije. V daném týdnu jsme měli navštívit tři hokejová utkání místních Avalanche. Lístky jsme již měli zakoupené,“ uvádí Lebduška.

„Po okolnostech, které nastaly (myslím tím šíření viru, přibývání karantén, rušení letů atd..), jsme se po rodinné domluvě rozhodli, že nepoletíme. Bohužel jsme ale neměli letenky, které jsme zakupovali před půl rokem, pojištěné, a tak jsme nedostali zpět nic,“ lituje Lebduška.

„Co se týče vstupenek na hokej, tak první zápas v NHL, na který jsme měli jít, se už odehrál (Colorado vs. Rangers), takže tam nikdo z nás nic zpět nedostane. Nyní je NHL pozastavena. V případě zrušení bychom dostali peníze za zbylé lístky zpět. V případě, že se NHL po chvíli opět rozjede, propadnou i tyto lístky,“ nastiňuje Lebduška možné scénáře.

Lebduška se ale zachoval správně, protože do Spojených států nakonec neodletěl, i když byly v té době ještě otevřené hranice. „Na jednu stranu bohužel, avšak na druhou stranu jsme se určitě zachovali obezřetně nejen vůči sobě a rodině, ale i ostatním,“ uzavřel Petr Lebudška.