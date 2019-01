FRÝDLANT - Mimoňské béčko šlape, alespoň tedy co se výsledků týče.

Ilustrační foto | Foto: Karel Pech

Mimoňské béčko šlape, alespoň tedy co se výsledků týče. K stoprocentní domácí bilanci přidali Mimoňští i první venkovní výhru v soutěži na hřišti dosud posledního Frýdlantu.

Utkání bylo celkově spíše vyrovnané, rozhodla nakonec větší vůle hostů zvítězit, především v druhé části hry.

Frýdlant - Mimoň B 0:2 (0:0)





V první půli se do náznaků šancí dostali oba soupeři, navíc Mimoni nebyla uznána regulérní branka Zadáka pro domnělý ofsajd, který signalizoval domácí pomezní „z lidu“.

Po obrátce se hostující hráči dočkali v 60.minutě, když balón potáhl po křídle Maslen, zpětnou přihrávkou našel Krejčíka, který uklidil míč střelou k tyči do sítě - 0:1.

O deset minut později už hrála obě mužstva o desíti po vzájemném oplácení mezi Netolickým a jedním z domácích borců.

Největší příležitost ke srovnání skóre měl domácí kapitán Koťátko, který si však z bezprostřední blízkosti mimoňské branky vylámal zuby na pohotovém Michálkovi.

V závěru už se očekávalo urputné bránění hubeného náskoku, nicméně trenér Rovný vytáhl z pomyslného klobouku ještě jeden hráčský trumf.

Po rakouském angažmá a delší hráčské pauze nastoupil na posledních deset minut totiž Martin Heindörfer. Krátce po tomto střídání se dostal do samostatného brejku, který vyřešil s noblesou jemu vlastní. Na hranici šestnáctky se úplně zastavil a vyběhnuvšího brankáře přehodil ve stylu vršovické legendy, Tondy Panenky - 0:2.

Nečekaně úspěšný vstup do sezony se pokusí mimoňská rezerva potvrdit příští víkend na domácí půdě proti Dubici.





Branky: Krejčík, Heindörfer.





Rozhodčí: Roskovec. Žl. k.: 3:4. Diváci: 50.





Mimoň B:

Michálek – Štefanec, Konopiský, Slavík (46. Löbl T.), Löbl J. – Janoušek, Krejčík, Netolický, Opelt (80. Heindörfer) – Maslen, Zadák. Trenér Zdeněk Rovný.