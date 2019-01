Xaverov - Jediný gól třetího přípravného střetnutí vstřelil českolipský kanonýr Radim Věchet.

Věchet v akci. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Ke třetímu přípravnému utkání nastoupil českolipský Arsenal na hřišti Xaverova proti FK Viktorie Žižkov B, spoluúčastníku třetí fotbalové ligy v nové sezóně. Toto utkání bylo generálkou před pohárovým zápasem s Řezuzem Děčín – případné vítězství posune českolipský tým do dalšího kola, kdy se doma střetne se Slávií Praha. Do sestavy Arsenalu naskočili dva noví hráči – Smola z Teplic a Šíma z Mladé Boleslavi.

Viktorie Žižkov B – Arsenal Česká Lípa 0:1 (0:1)

Do prvního poločasu nastoupil již kapitán mužstva Petr Silný a bylo to znát, jenže českolipský trenér Hradiský musel řešit obsazení postu pravého beka, jak sám řekl: „V přípravě jsme kousek dál, kádr se stabilizoval. Bohužel se nám ve středečním zápase v Německu zranil Novotný, a tak jsem musel řešit post pravého obránce. V první půli byl znát příchod Petra Silného. Dozadu to bylo dobré, rezervy máme v útočné fázi. Šance si vytvoříme, ale jsme málo důrazní v koncovce.“

V prvním poločase předváděli českolipští hráči dobrý fotbal, soupeře přehrávali. V 5. minutě Vrabec poslal centr Breitovi, ten z pravé strany hledal před brankou Věcheta, kterému míč nesedl a zamířil vedle. O tři minuty později ohrozil Vrabec soupeře z trestného kopu a míč prolétl nad žižkovskou brankou. Domácí poprvé zahrozili ve dvacáté minutě, když se ke střele z 20 metrů odhodlal Turek, ale mířil těsně nad Chadrabovu branku.

Poté se do šance snažil dostat domácí Bláha, ale byl ve vápně krátký na centr Ujce. Ve 29. minutě mohl skóre otevřít Šafář, jenže gólman Boháč byl proti, takže vytáhl jeho střelu směřující do pravého růžku nad branku. O minutu později se již z gólu radovali hráči Arsenalu. Vrabec poslal centr z trestného kopu do vápna, kde Věchet hlavou změnil směr střely a míč se odrazil od obránce do vlastní sítě – 0:1.

Do druhého poločasu poslal trenér Hradiský pět nových hráčů z lavičky a hra se trochu vyrovnala. První šanci druhé půle zařídil Finklár – dostal se před vápno a poté hledal Smolu, jenže ten míč nezpracoval. Stejný hráč ohrozil Boháčovu branku o něco později, když vyslal střelu z hranice vápna těsně nad.

V dalších minutách se hrálo převážně o střed pole. Další šance hostí přišla v 61. minutě, ale gólman Boháč vyrazil střelu Šafáře z hranice vápna na roh. Snad největší šanci ke zvýšení měl Breite, který se dostal ke střele z osmnácti metrů, jenže trefil pouze tyč Boháčovy branky. Poté zahrozili domácí, Turek prošel do vápna, jenže si neporadil se dvěma českolipskými obránci, kteří poslali míč do bezpečí. Závěr utkání si hosté pohlídali.

Branka: 30. Věchet. Rozhodčí Pavelka, ŽK 1:2, počet diváků 60.

Sestava Arsenalu: Chadraba (46. Meier) – Vrabec, Silný (46. Picek), Řehák, Šafář (72. Šíma) – Kubeš, Podolský, Breite (46. Finklár), Opočenský (46. Vít) – Věchet (46. Šimáček), Smola.