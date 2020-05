Po odehraných třinácti zápasech minulého ročníku krajského přeboru skončili fotbalisté Doks na první pozici. Deset utkání vyhráli, jednou remizovali a dvakrát prohráli. Jarní část soutěže vinou koronavirové pandemie nezačala.

V červnu odehrají fotbalisté Doks A tři utkání. Prvním jejich soupeřem bude tým SK Štětí. 13. června nastoupí proto dorostu Jablonce nad Nisou, který hraje 1. ligu. Dalšími zajímavými a divácky atraktivními zápasy budou derby s Českou Lípou. Nejprve se odehraje zápas Doksy – Lokomotiva Česká Lípa, a pak nastoupí Doksy proti Arsenalu Česká Lípa.

Seznam přípravných zápasů hlavního týmu Doks

so 6. 6. 10:30 Doksy – Štětí

so 13. 6. 17:00 Doksy – Jablonec nad Nisou (dorost)

so 20. 6. 17:00 Doksy – Bakov nad Jizerou

so 1. 8. 17:00 Doksy – Lokomotiva Česká Lípa

st 5. 8. 18:00 Doksy – Arsenal Česká Lípa

so 8. 8. 11:00 Doksy – Kosmonosy

so 15. 8. 18:00 Doksy - Vilémov