/FOTO/ Během víkendu sehráli mládežníci České Lípy dva přípravné zápasy. Arsenal oba duely vyhrál.

Obrana hostí se snaží zblokovat střelu Konečného. | Foto: Deník/Jaroslav Marek

Výběr Arsenalu do 17 let dokázal svého soupeře přehrát. Česká Lípa vyhrála 7:1. Utkání přineslo dva dvoubrankové střelce – Hanla a Třeštíka. Tým do 19 let nastoupil proti stejnému soupeři a i on dokázal nad protivníkem vyhrát. Dvě branky si připsal Konečný, a i on se podepsal pod výhru České Lípy 5:2.