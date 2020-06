V roce 2020 se jedná už o druhý turnaj, tím prvním byl zimní pohár. Do jeho finále se dostali fotbalisté rezervního týmu České Lípy a Lindavy. Právě Lindava díky dobrému druhému poločasu vyhrála 3:1. Za Lokomotivu tehdy snižoval v samém závěru Tomáš Karas.

Okresní fotbalový svaz Česká Lípa už v dubnu oznámil, že pokud nebudou přetrvávat vládní nařízení omezující pohyb a shromažďování obyvatel, tak je připraven turnaj uspořádat. „Protože došlo k všem dobře známé koronavirové době, jsme pro, aby kluby nezahálely a dále fungovaly. Pokud půjdou odehrát zápasy a kluby projeví zájem, tak turnaj připravíme,“ sdělil tehdy předseda Výkonného výboru OFS Česká Lípa Karel Fischer. Svaz oslovil fotbalové kluby na Českolipsku a informoval je o možnosti zapojit se do připravovaného turnaje.

Bukovany se těší

Dvanáct klubů této možnosti využilo, jedním z nich je i SK Družba Bukovany, která hraje Okresní přebor. „Na turnaj se velmi těšíme. Po dlouhé době budeme moci nastoupit do soutěžních utkání. Dlouhou dobu jsme byli bez možnosti se potkávat, společně se připravovat a trénovat. Koronavirová situace výrazně poznamenala přípravu našeho mužstva. Jsme rádi, že nám vládní opatření umožňují trénovat a brzy i hrát zápasy,“ sdělil předseda oddílu Pavel Šofr.

Bukovany se v současné době schází k tréninkům dvakrát týdně a nemohou se dočkat blížících se utkání. „Jakmile to bylo možné, začali jsme trénovat. Scházíme se ve dvanácti, někdy i patnácti hráčích,“ odhalil Šofr a doplnil, že Bukovanům o konečné umístění v tabulce skupiny B primárně nejde. „Z našeho pohledu nehraje umístění velkou roli. Jsme šťastní, že konečně nastoupíme k soutěžnímu utkání.

V době vládních opatření se fotbalisté Družby připravovali individuálně. Předseda klubu se domnívá, že zejména v úvodních zápasech by mohla váznout kombinace. „Kluci sice trénovali, ale dlouhou dobu byli bez fotbalu a společných tréninků. Nedokáži odhadnout, jak jsou připravení soupeři, ale našemu klubu by mohla dělat problémy sehranost,“ odhalil možný nedostatek Šorf. Tento deficit by podle něj mohl tým překonat velkou chutí do hry.“

Kluby ušetří peníze

Do červnového turnaje se přihlásilo celkem dvanáct klubů, které jsou rozděleny do tří skupin po čtyřech. Hracími dny jsou následující čtyři víkendy. Poslední skupinové zápasy odehrají účastnící v sobotu 20. a v neděli 21. června. Všechna utkání se hrají na dva poločasy dlouhé 45 minut, v případě nerozhodného výsledku budou následovat pět pokutových kopů na každé straně do rozhodnutí. Trenéři mohou střídat neomezeně vždy v přerušené hře.

Výkonný výbor OFS se rozhodl finančně podpořit rozjezd po pauze, a tak všem přihlášeným oddílům uhradí náklady na rozhodčí podle Zápisů o utkáních.

Skupina A

Členové: Polevsko, Jestřebí, Svor, Lokomotiva Česká Lípa B

Rozpis:

6. 7. 15:00 Svor Jestřebí

7. 7. 17:00 Loko ČL B Polevsko.

13. 6. 14:00 Svor Loko ČL B

13. 6. 15:00 Jestřebí Polevsko

20. 6. 14:00 Svor Polevsko

21. 6. 17:00 Loko ČL B Jestřebí

Skupina B

Členové: Bukovany, Lindava, Dubnice, Velký Valtinov

Rozpis:

6. 7. 17:00 Lindava Dubnice

7. 7. 17:00 Bukovany Valtinov

14. 6. 15:00 Valtinov Lindava

14. 6. 17:00 Dubnice Bukovany

21. 6. 15:00 Valtinov Dubnice

21. 6. 17:00 Bukovany Lindava

Skupina C

Členové: Nový Oldřichov, Starý Šachov, Okna, Tuhaň

Rozpis:

6. 7. 17:00 Tuhaň Oldřichov

6. 7. 17:00 Okna Šachov

13. 6. 14:00 Šachov Odlřichov

13. 6. 17:00 Okna Tuhaň

20. 6. 15:00 Oldřichov Okna

21. 6. 15:00 Šachov Tuhaň