ČESKÁ LÍPA DUBICE - Jejich soupeřem bude od 13 hodin ženské družstvo Všestudy.

Ženské fotbalové družstvo. FK Dubice bude v příští sezoně obhajovat třetí místo, což bude vzhledem k reorganizaci nelehkým úkolem. | Foto: Deník

První přípravný zápas na hřišti Dubice odehrají dnes od 13 hodin českolipské fotbalistky, které začnou novou sezonu v II. České ženské fotbalové lize (ČŽFL) pod hlavičkou dubického Spartaku. Jejich soupeřem bude tým Všestudy (III. liga).

„Příprava vedená hlavním trenérem Stanislavem Kouřilem proběhla v pohodě. Holky se snažily, a proto věřím, že se to v mistrovských zápasech potvrdí,“ říká vedoucí družstva Hana Čiháková.

Během léta sehrála Dubice tři přípravné zápasy.

Současný kádr rozšířily další dvě fotbalistky, které hostovaly v Chřibské: Linda Loukotová a Libuše Hanušová, takže podle slov H. Čihákové je počet hráček dostatečný.

Na otázku, jak se ženy v novém prostředí dubického stadionu aklimatizovaly, Hana Čiháková odpovída: „Myslím si, že s vynuceným odchodem od Ploučnice jsme se všichni už smířili. Vedení klubu Spartaku se k tomu postavilo velice dobře, ve všem nám vyšlo vstříc a těší nás, když cítíme, že jsme vítané.“

Mistrovská sezona v ČŽFL začne 8. září. V tento den přivítají svěřenkyně St. Kouřila celek FC Liteň (okres Beroun).

„Start do nové soutěže je vždycky důležitý. A náš cíl? Kdyby se holky pohybovaly v polovině tabulky, bylo by to super,“ dodala Hana Čiháková.