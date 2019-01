SKALICE - Po utkání Krajského přeboru Skalice – Mimoň, které skončilo dělbou bodů, zhodnotili oba trenéři své týmy.

Čenda Holý tr. Mimoně | Foto: Deník

Čeněk Holý (Mimoň): „V úvodu jsme hráli aktivně, musím kluky pochválit za slušně odvedený výkon a myslím si, že jsme měli blíže k výhře. I když v poslední minutě jsme nepokryli standardku a domácí trefili břevno. Myslím si, že jsme dali regulérní gól na 2:1, který nebyl uznán. Chtěli jsme víc vyhrát než domácí, v poli jsme byli lepší a vytvořili jsme si i více gólových šancí. Bereme i bod z venku. Je to plusový bod a hlavně to teď musíme potvrdit doma v utkání s Pěnčínem. Soutěž je letos vzácně vyrovnaná, musíme být ve střehu proti každému soupeři. Potřebujeme se zvednout především psychicky a hlavně potřebujeme dělat body. Kluci jsou na tom fyzicky dobře a já věřím, že se odrazíme ode dna, je to podle mě jen otázka času. Hra byla dnes kvalitní, v závěru jsme hráli vabank. Chtěli jsme tady vyhrát, ale i ten jeden bod bereme.“



Milan Bubla (Skalice): „O dělbě bodů rozhodlo především to, že se prakticky rozpadl kádr. Mnoho hráčů je zraněných, Merenus nastoupil se sebezapřením, Knytl je na dovolené a tak bych mohl pokračovat. Jen absence Knytla a Vohnoutky je pro mě citelná ztráta. Utkání mělo znaky typického derby: nervozita na obou stranách, řada osobních soubojů. Spornou branku hostí jsem neviděl, byl jsem zrovna otočen, takže se k tomu nemohu vyjádřit. Vzhledem k opatrnému průběhu je plichta zřejmě spravedlivá a vzhledem k tomu, jaký mám k dispozici kádr, jsem se získaným bodem spokojen. Chyběla nám zápasová zkušenost mladších hráčů, vždyť v sestavě byli hned tři ročníku narození 1988.“