Nový Bor - Dubice potřetí za sebou prohrála. Naopak Františkov získal třetí výhru.

Fotbal - ilustrační foto | Foto: Foto Deník/ Jaroslav Marek

O víkendu se konalo další kolo zimního fotbalového turnaje JAKUB CUP 2008.





FC Nový Bor dorost – FC Jestřebí 3:5 (1:2)

Pro novoborský dorost byl minulý týden velmi náročný. Od středy sehrál tři zápasy.Vrcholem bylo utkání s FC Jestřebí, které k zápasu nepřivezlo zkušeného Picka. Domácí dorostenci postrádali brankáře Blumentritta.

Jestřebí hrálo od začátku útočný fotbal. Mezi 18. a 21. minutou hosté dvakrát nastřelili tyč. Jejich útočné snažení pokračovalo a mělo úspěch ve 30.minutě, kdy Zdražil otevřel skóre – 0:1. Ve 37. minutě domácí vyrovnali dorážkou Tótha 1:1. Ve 42. minutě z trestného kopu zamířil přesně Pekárek – 1:2.

Ve druhém poločase domácí dorostenci opět zabrali a o vyrovnání se postaral Knespl – 2:2. Pak ovšem přišel zejména psychický výpadek domácích a hosté brankami Ješetovou a dvěma Trnečkkovými odskočili na 2:5. V závěru se opět střelecky z trestného kopu představil Tóth, který stanovil na konečných 3:5. Zápas rozhodoval Bitala.





FK Františkov – SK Šluknov 2 : 1 (1:1)

Těžko by někdo v tomto zápase předem určil favorita. V 16. minutě šel do vedení Františkov po chybě šluknovského brankáře – 1:0. O šest minut později už bylo vyrovnáno na 1:1. Tak také skončil poločas. Rozhodnutí přišlo v 76. minutě po chytré kombinaci Františkova na 2:1.

Branky : Trylč 2x – Hlavsa . Z pozice rozhodčího řídil zápas Ujka .









Spartak Dubice – Sklo K. Šenov 0 : 1 (0:0)

Jak už bylo jednou napsáno, šenovští hrají dobrý fotbal, pokud jim síly stačí a nejinak tomu bylo i v tomto zápase. Na druhé straně, kdo sleduje zápasy Dubice, je vždy svědkem z jejich strany v zahazování šancí. I v tomto zápase si Dubice vybrala smolný den. Tyč a břevno zabránily gólu. Do druhého poločasu se zapojili Stanislav Kouřil a Vladimír Juríček. Oba kdysi hráli za Č. Lípu, ale také za Nový Bor a okouzlovali svým fotbalovým uměním oči diváků.

V prvním poločase gól nepadl, a tak se rozhodovalo ve druhém. Vše se událo v 60. minutě, kdy právě zmiňovaný Juríček rozhodl o těsném vítězství hostí.

Zápas byl pod dohledem rozhodčího Kapouna.





FK Česká Lípa – Sokol Tuhaň 7 : 0 (5:0)

Poslední sobotní zápas obstarali soupeři různých věkových kategorii i soutěží. FK Č. Lípa jako domácí svého soupeře nešetřil a od 15. minuty dával branky. Tuháň si také vypracovala nějaké šance, ale nastavená rychlost hry dorostenců byla příčinou jejich neproměnění.

Střelecky se dorostenci rozdělili o tyto góly : Švec 3x, Čvančara 1x, Picek 2x, Beránek 1x. Okresní fotbalový svaz v pozici rozhodčího obsadil zápas Janovským. Hrálo se bez žlutých karet.